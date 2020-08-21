Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Zafer, inananlarındır" İnanıyorsanız ve çalışıyorsanız Cenab-ı Allah her işin sonunu hayra tevdi ediyor. Zaferler ayındaki tarihi keşfimiz, milletimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Bize bu mutluluğu yaşatan Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun." paylaşımında bulundu.