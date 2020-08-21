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    • 21.08.2020 20:18
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    Son dakika: : Zafer inananlarındır

    Son dakika haberi... Karadeniz'deki en büyük keşfini değerlendiren bir paylaşım yaptı. Bakan Albayrak dengeleri değiştiren gelişme hakkında, '"Zafer, inananlarındır" İnanıyorsanız ve çalışıyorsanız Cenab-ı Allah her işin sonunu hayra tevdi ediyor' ifadelerini kullandı.

    Bakan Albayrak: Zafer inananlarındır

    Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Zafer, inananlarındır" İnanıyorsanız ve çalışıyorsanız Cenab-ı Allah her işin sonunu hayra tevdi ediyor. Zaferler ayındaki tarihi keşfimiz, milletimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Bize bu mutluluğu yaşatan Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun." paylaşımında bulundu.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Zafer inananlarındır
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