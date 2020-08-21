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    Son dakika: Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de! Tarihi müjdeye dakikalar kaldı

    Son dakika haberi... Kamuoyu, Başkan Erdoğan'ın bugün vereceği müjdeyi bekliyor. Erdoğan, müjdeyi duyurduğu açıklamasında, Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını belirterek, "Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz." demişti.

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    Başkan , açıklama yapacağı Dolmabahçe Ofise geldi. Erdoğan, cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı. Erdoğan daha sonra Dolmabahçe Ofise geçti. Erdoğan'ın burada saat 15.00'da açıklama yapması bekleniyor.



    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başkent 'nde "Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, cuma günü bir müjde vereceklerini belirtmişti.

    Erdoğan, şöyle konuşmuştu:

    "Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Tabii açıklarsam bu işin heyecanı, her şeyi kaybolur. Onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum."

    ALBAYRAK: TÜRKİYE İÇİN BİR EKSEN DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Başkan Erdoğan'ın müjdesine ilişkin, "Türkiye için bir eksen değişikliği, önemli bir süreç olacak. Çok daha güzel günler bizi bekliyor." demişti.

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