Başkan Erdoğan, dün saat 15'te İstanbul'da kameraların karşısına geçti. Dünyanın kilitlendiği müjdeyi verdi. Fatih'in 2 bin 600 metrede doğalgaz bulduğunu söyledi.
"Bir müjde de Akdeniz'den bekliyoruz" dedi ve ekledi: 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunacağız şimdi sıra Akdeniz'de...
ARTIK YENİ EKSEN TÜRKİYE
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin makus talihinin değiştiğini söyledi: Ülkemizin makus talihini tarihe gömdük. Büyük bir zafere imza attık. Artık ne Doğu ne Batı yeni eksen Türkiye...
EN KALİTELİ GAZI KEŞFETTİK
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "İngiltere 150, Norveç de 30'uncu denemesinde keşif yaptı. Biz ise 9. sondajda bulduk. Gazın kalitesi son derece iyi. Değeri 65 milyar dolar" dedi.
YENİLENDİ YERLİ VE MİLLİ OLDU
Fatih Sondaj Gemisi, Güney Kore'de 2011'de yapıldı.
2017 yılında satın alındı.
Dünyada ilk 5 arasında yer almayı başardı.
229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde.
Sondaj kulesinin deniz yüzeyinden yüksekliği 103 metre.
8 katlı ve 210 personel kapasitesine sahip.
BEYİN TAKIMI TÜRK
Fatih'te Türk gemi kaptanı görev yapıyor. Sondaj operasyon yöneticileri Türk personelden oluşuyor.
Türkiye, tarihi müjdeyi ekranların başında izledi.
Vatandaşlar, gurur gözyaşlarına hakim olamadı.
DÜNYADA MANŞETTE
Dünya basını Türkiye'ye kilitlendi. Karadeniz'deki tarihi keşfi, manşetten verdi. Türkiye'nin enerji liginde önemli oyuncu olduğunun altını çizdi.
TÜRKİYE 'GAZ'ANDI
Türkiye, Batı'nın oyunlarını yerle bir etti. Tam yol ileri dedi. Başkan Erdoğan, tarihe geçecek müjdeyi verdi: Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulduk. Bir müjde de Akdeniz'den bekliyoruz.
Türkiye, dün tarihi anlarından birini yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların merakla beklediği müjdeli haberi paylaştı. Dünyaya şu mesajları yolladı:
Rabbim bize bambaşka bir yerde görülmedik zenginlikte bir kapı açtı. Artık en üst lige çıkmış bir Türkiye var.
Ülkemizin milli enerji ve maden politikasını 2017'de yeni baştan belirledik. O dönemde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız olan Berat Albayrak ile ardından gelen Fatih Dönmez ekipleriyle bu politikayı titizlikle uyguladılar.
Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih Sondaj Gemimiz, 20 Temmuz'da başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetti.
Kuyudan elde edilen veriler aynı bölgede yeni doğalgaz keşiflerinin olduğuna işaret ediyor. Yani bu ilk kuyuda bulunan rezerv, inşallah devamı gelecek.
Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır.
Benzer haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Keşifler için söylenen o sözü faaliyetlerimize uyarlayarak tekrarlamak istiyorum: 'Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır.' Evet, biz de arayacağız ve bulacağız.
ENERJİNİN FATİH'İ
Fatih Sondaj Gemisi, 229 metre uzunluğa, 36 metre genişliğe ve 51 bin 283 groston ağırlığa sahip.
Güney Kore'de 2011'de inşa edilerek denize indirilen Fatih, 6. nesil denilen üst düzey bir teknoloji kullanıyor.
Fatih'in, sondaj kulesi 64 metre yüksekliğinde. İki kulesi, toplam 1750 ton yük (30 tank) kaldırma kapasitesine sahip.
Aktif konumlandırma sistemi ile 6 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak operasyonlarını sürdürebiliyor.
YENİ DÖNEM BAŞLADI
Türkiye, büyük müjdeye kilitlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Fatih Sondaj Gemisi'ne gitti. Başkan Erdoğan'ın ardından şunları söyledi:
Bugün potansiyelle birlikte cari açığı değil, cari fazlayı, döviz fazlasını konuşacağımız yeni bir dönemin başladığını görmüş oldum.
Türkiye artık yeni bir döneme giriyor. Artık ne doğu ne batı yeni eksen Türkiye söylemiyle yeni bir sürece gidiyoruz.
Ben bu süreçte milli enerji ve maden politikaları anlamında önemli bir mücadeleyi ortaya koyan, 2015-2016-2017'den bugüne kadar müthiş bir çaba koyan bu ekibe, başta bakanımız Fatih Dönmez Bey olmak üzere, gemideki tüm bu ekibe ve onlardan da öte bu yolculukta 70-80 bin kişilik enerji bakanlığı ailesindeki isimsiz kahramanların hepsinin alınlarından öpüyorum.
Sayın Cumhurbaşkanım bize inanarak arkamızda durduğunuz için size şükranlarımı sunuyorum. Yaz aylarında başlayan sondaj, 2 bin 600 metre derinliğinde gerçekleştirildi. Temmuz ayında da sondaj çalışmalarına başladı.
ZAFER, İNANANLARINDIR
Bakan Albayrak, "Zafer, inananlarındır. Bize bu mutluluğu yaşatan Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun" ifadelerini kullandı.
HAYIRLI OLSUN
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Tohumları Berat Albayrak Bakanımız döneminde atılan ve sonra Fatih Dönmez Bakanımız ile birlikte yürütülen başarılı süreç, meyve verdi. Tuna-1 kuyusunda keşfedilen doğalgaz, ülkemiz için yeni bir başlangıcın vesilesi olacaktır. Karadeniz doğalgazı ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.
GURUR GÜNÜ
TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP: Milletimiz için tarihi bir gün, bir dönüm noktası. Türkiye kendi kendine yetecek hale gelmiş olacak.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY: Büyük Türkiye yolunda, Fatih ile atılan adımla enerjideki bağımsızlığımızın arifesindeyiz.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: Elhamdülillah...
ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL: Fatih ile Türkiye Çağı'nın kapısı açılıyor.
TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN: Fatih sondaj gemimizin Karadeniz'de keşfettiği ülkemize gelir getirecek.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK: Bağımsız Türkiye'nin kaşifleri Fatih, Kanuni ve Yavuz yine yolumuzu aydınlattı.
TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ: Ülkemizi doğal gazda kaynak ülke haline getirecek tarihi keşif hayırlı olsun.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM: Güçlü Türkiye yolunda yeni bir şahlanışa şahit olduk.
Türkiye, Başkan Erdoğan'ın konuşmasını nefeslerini tutup takip etti.
DÜNYA MÜJDEYE KİLİTLENDİ
REUTERS: Türkiye Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi buldu.
THE Washington Post: Erdoğan Karadeniz'de çok büyük bir doğalgaz rezervi bulunduğunu açıkladı.
SPUTNİK: Bölgede başka doğalgaz rezervlerinin de olma ihtimali yüksek.
EURONEWS: Türkiye'nin bulduğu gaz 2023'te kullanıma hazır olacak.
AFP: Karadeniz'de Türkiye tarihindeki en büyük gaz keşfi.