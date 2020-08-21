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    • 21.08.2020 23:13
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    : "Halkımızın teveccühüne layık olmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz"

    , Twitter hesabından "Halkımızın teveccühüne layık olmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bize güvenen, yanımızda olan, arayan, mesaj atan herkese teşekkür ediyoruz. Ağzı dualı, gönlü tertemiz milletimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Sizlerin desteği ile heyecanlıyız, mutluyuz ve gururluyuz!" açıklamasında bulundu.

    Bakan Albayrak: Durmadan çalışmaya devam edeceğiz
    sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 'de bulunan 320 milyar metreküp doğalgaz ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    Bakan Albayrak paylaşımında, "Halkımızın teveccühüne layık olmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bize güvenen, yanımızda olan, arayan, mesaj atan herkese teşekkür ediyoruz. Ağzı dualı, gönlü tertemiz milletimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Sizlerin desteği ile heyecanlıyız, mutluyuz ve gururluyuz!" ifadelerine yer verdi.


    İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın o paylaşımı
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