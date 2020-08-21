Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğalgaz ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Albayrak paylaşımında, "Halkımızın teveccühüne layık olmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bize güvenen, yanımızda olan, arayan, mesaj atan herkese teşekkür ediyoruz. Ağzı dualı, gönlü tertemiz milletimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Sizlerin desteği ile heyecanlıyız, mutluyuz ve gururluyuz!" ifadelerine yer verdi.
İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın o paylaşımı
Bakan Albayrak paylaşımında, "Halkımızın teveccühüne layık olmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bize güvenen, yanımızda olan, arayan, mesaj atan herkese teşekkür ediyoruz. Ağzı dualı, gönlü tertemiz milletimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Sizlerin desteği ile heyecanlıyız, mutluyuz ve gururluyuz!" ifadelerine yer verdi.
İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın o paylaşımı
Halkımızın teveccühüne layık olmak için durmadan çalışmaya DEVAM EDECEĞİZ.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 21, 2020
Bize güvenen, yanımızda olan, arayan, mesaj atan herkese TEŞEKKÜR EDİYORUZ.
Ağzı dualı, gönlü tertemiz milletimize de ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ.
Sizlerin desteği ile heyecanlıyız, mutluyuz ve GURURLUYUZ! pic.twitter.com/fr2fNik5EW