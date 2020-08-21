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    • 22.08.2020 06:03
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    'nin 'de doğalgaz keşfi Rumları tutuşturdu! Doğu 'i öne çıkararak duyurdular...

    Doğu 'de "ben de varım" diyen , 'de ilk müjdesini verdi. Başkan 'ın dünyanın merakla beklediği "Türkiye'nin, tarihinin en büyük doğalgaz keşfinin Karadeniz'de gerçekleştirildi" açıklaması 'ın uykularını kaçırdı. Rum basını Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını olarak öne çıkardı.

    Türkiye'nin doğalgaz keşfi Rumları tutuşturdu!
    Başkan 'ın 'deki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp bulunduğunu duyurdu.



    Başkan Erdoğan'ın, "İnşallah bir müjdeli haberi de 'den bekliyoruz" açıklamasının ardından Rum Yönetimi paniklerken; Rum basını Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını okuyucularına olarak aktardı.



    Ayrıca Rum medyası Erdoğan'ın açıklamalarını canlı olarak okuyucularına aktardı.



    "Erdoğan'ın süprizi; 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiler" başlıklarını kullanan Rum medyası, Başkan Erdoğan'ın, "İnşallah bir müjdeli haberi de Akdeniz'den bekliyoruz" sözünü öne çıkardı.



    Yorumlarda 'nin Akdeniz'de de doğalgaz rezervi bulabileceğine işaret edildi.
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    Haberler Güncel Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz keşfi Rumları tutuşturdu! Doğu Akdeniz'i öne çıkararak duyurdular...
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