Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı Twitter hesabından Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğalgaz ile ilgili açıklamalarda bulundu.
"YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ, GÜÇLÜ VE MÜREFFEH TÜRKİYE!"
Altun paylaşımında, "Bugün milletçe yeni bir çağın eşiğindeyiz. Şimdi Mavi Vatan ülküsü etrafında Büyük Türkiye olarak daha sıkı kenetlenecek, kardeşlik destanımıza yeni sayfalar ekleyeceğiz. Kardeşliğimiz pekiştikçe ekmeğimiz büyüyecek. Yaşasın tam bağımsız, güçlü ve müreffeh Türkiye!" ifadelerine yer verdi.
İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı
"YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ, GÜÇLÜ VE MÜREFFEH TÜRKİYE!"
Altun paylaşımında, "Bugün milletçe yeni bir çağın eşiğindeyiz. Şimdi Mavi Vatan ülküsü etrafında Büyük Türkiye olarak daha sıkı kenetlenecek, kardeşlik destanımıza yeni sayfalar ekleyeceğiz. Kardeşliğimiz pekiştikçe ekmeğimiz büyüyecek. Yaşasın tam bağımsız, güçlü ve müreffeh Türkiye!" ifadelerine yer verdi.
İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı
Bugün milletçe yeni bir çağın eşiğindeyiz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 21, 2020
Şimdi Mavi Vatan ülküsü etrafında BÜYÜK TÜRKİYE olarak daha sıkı kenetlenecek, kardeşlik destanımıza yeni sayfalar ekleyeceğiz.
Kardeşliğimiz pekiştikçe ekmeğimiz büyüyecek.
YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ, GÜÇLÜ VE MÜREFFEH TÜRKİYE!