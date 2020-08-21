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    • 21.08.2020 22:36
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    İletişim Başkanı : "Yaşasın tam bağımsız, güçlü ve müreffeh !"

    Başkanı , "Bugün milletçe yeni bir çağın eşiğindeyiz. ülküsü etrafında Büyük olarak daha sıkı kenetlenecek, kardeşlik destanımıza yeni sayfalar ekleyeceğiz. Kardeşliğimiz pekiştikçe ekmeğimiz büyüyecek. Yaşasın tam bağımsız, güçlü ve müreffeh Türkiye!" açıklamasında bulundu.

    Yaşasın tam bağımsız, güçlü ve müreffeh Türkiye!
    Başkanı sosyal medya hesabı Twitter hesabından 'de bulunan 320 milyar metreküp doğalgaz ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    "YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ, GÜÇLÜ VE MÜREFFEH TÜRKİYE!"
    Altun paylaşımında, "Bugün milletçe yeni bir çağın eşiğindeyiz. ülküsü etrafında Büyük olarak daha sıkı kenetlenecek, kardeşlik destanımıza yeni sayfalar ekleyeceğiz. Kardeşliğimiz pekiştikçe ekmeğimiz büyüyecek. Yaşasın tam bağımsız, güçlü ve müreffeh Türkiye!" ifadelerine yer verdi.

    İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı

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    Haberler Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Yaşasın tam bağımsız, güçlü ve müreffeh Türkiye!"
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