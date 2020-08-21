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    'de keşfedilen doğalgaz kaç para eder? Doğalgaz ’ye kaç yıl yetecek?

    Başkan , dünyanın merakla beklediği müjdeyi Dolmabahçe’den duyurdu. Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi’nin ’de 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu açıkladı. Erdoğan’ın açıklamalarının ardından doğalgazın fiyatı ve ne kadar doğalgaz bulunduğu araştırılmaya başlandı. Peki Karadeniz’de bulunan doğalgaz ’ye kaç yıl yetecek? Türkiye’nin bulduğu doğalgaz kaç para? İşte detaylar…

    Başkan Erdoğan Karadeniz'de bulunan doğalgaz kaynaklarının rezervinin 320 milyar metreküp olduğunu belirterek bu doğalgaz havzasına Sakarya Havzası adını verdiklerini söyledi. Peki Karadeniz'de bulunan doğalgaz Türkiye'ye kaç yıl yetecek? Türkiye'nin bulduğu doğalgaz kaç para? İşte detaylar…

    1 METREKÜP DOĞALGAZ NE KADAR?
    Aşağıdaki tabloda Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 1. kademe (0-100.000 Sm3 / yıl) konut aboneleri (serbest olmayan tüketiciler) için illere göre; doğal gaz metreküp fiyatları gösterilmiştir:

    Abone grubu İstanbul Ankara Bursa Kocaeli İzmir

    1. kademe konut abonesi 1,5225639968 TL 1,594353 TL 1,463525 TL 1,435691 TL 1,566279 TL

    TÜRKİYE YILDA KAÇ METREKÜP DOĞALGAZ TÜKETİYOR?
    4 Ocak 2020 tarihi itibarı ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) verilerinden alınan son bilgilere göre; Türkiye'de doğalgaz tüketim miktarı 49 milyar 328 milyon metreküp olarak gerçekleşmiştir.

    TÜRKİYE YILLIK DOĞALGAZ TÜKETİMİ NE KADAR, KAÇ METREKÜP?
    Türkiye'de doğal gaz tüketimi yıllara göre değişkenlik gösteriyor.

    2019 doğal gaz tüketim miktarı:

    46 milyar 835 milyon 429 bin metreküp.

    2018 doğal gaz tüketim miktarı:

    50 milyar metreküp.

    2017 doğal gaz tüketim miktarı:

    53 milyar 857 milyon 136 bin metreküp.

    2016 doğal gaz tüketim miktarı:

    49.5 milyar metreküp.

    2015 doğal gaz tüketim miktarı:

    47.9 milyar metreküp.

    TÜRKİYE'NİN YILLIK DOĞALGAZ TÜKETİMİ KAÇ DOLAR?
    Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)'nın Ocak 2020 raporuna göre; Türkiye, doğal gaz ithalatına yılda 12-13 milyar dolar ödüyor. Yıllık 45-50 milyar metreküp arasındaki tüketimin tamamına yakınının dışarıdan alan Türkiye'nin bu alandaki açığı, yıldan yıla artan enerji ihtiyacına bağlı olarak artıyor.

    TÜRKİYE'DE DOĞALGAZ BULUNAN İLLER
    Türkiye'de şu ana kadar yurt içinde kara bölgelerinde yürütülen çalışmalar sonucunda Adıyaman, Çanakkale, Düzce, Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'da irili ufaklı doğalgaz rezervlerine ulaştı. Ancak bu 7 ilde üretilen piyasaya sürülen doğalgaz miktarının toplamı geçen yıl 37,8 milyon metreküp oldu. Bu miktar Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketiminin yaklaşık yüzde 0,63'üne denk geliyor. Geri kalan yüzde 99,37'lik pay ise ithal ediliyor.
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