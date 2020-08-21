Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 178 bin 68 ölümle ABD'de görüldü.

Bu ülkeyi 112 bin 670 ile Brezilya, 59 bin 106 ile Meksika, 55 bin 928 ile Hindistan, 41 bin 405 ile İngiltere, 35 bin 427 ile İtalya, 30 bin 480 ile Fransa, 28 bin 838 ile İspanya, 27 bin 34 ile Peru ve 20 bin 376 ile İran izledi.