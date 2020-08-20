Başkan Erdoğan: Cuma günü inşallah milletimize bir müjdeyi vereceğiz

Başkan Erdoğan, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılış töreninde önemli açıklamalar yaptı: Cuma günü inşallah milletimize bir müjdeyi vereceğiz. Ülkemizde yeni bir dönem açılacak.
Doğu Akdeniz'de Sevr'e boyun eğmeyeceğiz. Hiçbir güç bizi oradaki petrol ve doğal gazdan mahrum bırakamaz.
ENERJİK TÜRKİYE
Milli enerjide bir büyük adım daha atıldı. Eğitim, üretim ve teknoloji üssü olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.
Başkan Erdoğan, Ankara Sincan ilçesi Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılış törenine katıldı:
Bu üretim tesisini ülkemize kazandıran Kalyon Holding'i ve bu projeye destek veren bakanlıklarımızı gönülden tebrik ediyorum.
Tesisin ülkemizi güneş paneli sektöründe zirveye taşıyacağına inanıyorum. Yenilenebilir enerji bizler için çok önemli.
CHP zihniyetinin bizi esir almasına izin verirsek, bu ülkeyi siyasette, vesayette, sanayide, ithalatta, enerjide dışa bağımlılığa mahkum ederiz.
Enerjide dışa bağımlılık sadece cari denge değil enerji güvenliği açısından da bir tehdittir. Akdeniz'de attığımız adımlar bu açıdan hayati öneme sahiptir.
Bir asır önce nasıl Sevr'i yırtıp atmışsak bugün de Doğu Akdeniz'de dayatılmak istenen Sevr'e boyun eğmeyeceğiz.
4 farklı fabrika, Sincan'da Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası adı altında açıldı.
DÜNYADA İLK
400 milyon dolar yatırımla üretime geçti. İlk olarak Karapınar Güneş Enerjisi Santrali için üretim yapacak.
Yıllık 500 megavatlık panel üretecek. Bin 400 kişi çalışacak.
Güneş paneli üretiminde 4 farklı fabrika olan ingot, wafer, hücre ve panel üretimi, tek çatı altında olacak.
Avrupa ve Ortadoğu'da ingot üreten ilk ve tek fabrika oldu.
Fabrika sayesinde yıllık 400 milyon dolar ithalat ikamesi sağlanacak.
Açılışta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bir tohum attık. YEKA adını verdiğimiz bu tohum. Sadece enerjide değil teknolojinin her alanında değişim sürecini başlattık ve emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.
Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu "Bugün güneş farklı doğacak. Cumhurbaşkanımız'ın açacağı bu fabrika, fabrikadan ziyade bir teknoloji üssü olacak" diye konuştu.