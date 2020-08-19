Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde "Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada büyük bir müjdenin haberini vererek "Cuma günü milletimize büyük bir müjde vereceğiz. Bu müjdeyle Türkiye'de yeni bir dönem açılacak" demesinin ardından Batı medyası alarma geçti. Bloomberg News'un haberine göre, Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti.

İDDİAYA GÖRE BULUNAN KAYNAK DOĞALGAZ

Bloomberg News'un konu hakkında doğrudan bilgiye sahip iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Türkiye Karadeniz'de bir enerji kaynağı keşfetti ve bu kaynak muhtemelen doğal gaz.



BORSA İSTANBUL'DA ENERJİ ŞİRKETLERİ DEĞER KAZANDI

Borsa İstanbul'da enerji şirketleri yükselişe geçti. Ak Enerji, Aksa Enerji, Ayen Enerji, Aygaz, Tüpraş, İpek Doğal Enerji, Petkim, Zorlu Enerji gibi sanayinin önde gelen enerji şirketlerinin hisse senetlerinde yukarı yönlü sert hareketler yaşanarak yüzde 5'leri aşan prim görüldü.



ORUÇ REİS İDDİALARI

Başkan Erdoğan'ın Cuma günü açıklayacağı müjde haberiyle piyasalarda hareketli dakikalar yaşandı. Borsada enerji şirketlerinde olması akıllara Oruç Reis'i getirerek, "Türkiye Akdeniz'de doğalgaz rezervi mi buldu" sorusunun kulislerde konuşulmaya başlanmasına neden oldu.

MÜJDE ETKİSİ PİYASALARDA DOPİNG ETKİSİ YARATTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü müjdeli haberi duyuracağını söylemesi piyasalarda doping etkisi yarattı. Başkan Erdoğan'ın konuşmasına kadar primli seyreden Borsa İstanbul değer kazanarak yukarı yönlü harekete geçti.



Borsa İstanbul yüzde 3'e yakın primle yukarıda 1123 puana kadar yükselirken, dolar yüzde 2'yi aşan kayıpla 7.35 bandından sert düşerek 7.20 lira seviyelerine kadar çekildi. Dolar kurundaki düşüşle satıcılı seyreden gram altın fiyatlarında satışlar derinleşerek 457 lira seviyesine kadar geri çekilme yaşandı.