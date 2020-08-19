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    Başkanı : "Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var"

    Başkanı , " ile arasında askerlerimizi çektiğimde olanları düşünün. Herkes 'bu korkunç' dedi. Türkiye kesinlikle kendi işini kendi halledebilir. ( Recep Tayyip) Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var." açıklamasında bulundu.

    Trump: Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var

    Başkanı , 'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    "IRAK'A EN BAŞINDAN BERİ HİÇ GİTMEMELİYDİK"
    Trump, perşembe günü Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile yapacağı görüşmenin içeriğine ilişkin soru üzerine, "Irak'tan büyük oranda askerimizi çektik. Bu saçma, sonu gelmeyen savaşlardan çıkıyoruz. Aslında ta en başında oraya hiç gitmemeliydik. Bence oraya gitmek tarihimizde verilmiş en kötü karardı, ülkemiz 'da hiç olmamalıydı." yorumunda bulundu.

    "TÜRKİYE KESİNLİKLE KENDİ İŞİNİ HALLEDEBİLİR"
    ABD'nin ve gibi ülkelerden de askerlerini çektiğini vurgulayan Trump, "Suriye ile arasında askerlerimizi çektiğimde olanları düşünün. Herkes 'bu korkunç' dedi. Türkiye kesinlikle kendi işini kendi halledebilir. ( Recep Tayyip) Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var." dedi.

    Trump, herkesin Suriye'den çıkarlarsa "felaket" olacağını söylediğinin ancak ortada bir felaket olmadığının altını çizdi.

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