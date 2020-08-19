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    • 20.08.2020 01:51
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    Başkanı 'dan Hicri Yılbaşı mesajı

    İletişim Başkanı , resmi Twitter hesabından Hicri Yılbaşı mesajı yayınladı. Altun paylaşımında, "İnsanlık tarihine istikamet veren Hicret’in 1442. yıldönümü tüm insanlık için huzur ve hayır getirsin." ifadelerine yer verdi.

    Fahrettin Altun'dan Hicri Yılbaşı mesajı

    İletişim Başkanı Fahrettin Altın, Hicri Yılbaşı mesajı yayınladı.

    Resmi Twitter hesabından Hicret'in 1442. yıldönümünü tebrik eden İletişim Başkanı , "İnsanlık tarihine istikamet veren Hicret'in 1442. yıldönümü tüm insanlık için huzur ve hayır getirsin. Bütün Alem-i İslam'ın #HicriYılbaşı'sı mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

    İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o mesajı

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