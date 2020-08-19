İletişim Başkanı Fahrettin Altın, Hicri Yılbaşı mesajı yayınladı.

Resmi Twitter hesabından Hicret'in 1442. yıldönümünü tebrik eden İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İnsanlık tarihine istikamet veren Hicret'in 1442. yıldönümü tüm insanlık için huzur ve hayır getirsin. Bütün Alem-i İslam'ın #HicriYılbaşı'sı mübarek olsun." ifadelerini kullandı.



İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o mesajı