Başkan Erdoğan'dan ilk yerli güneş paneli fabrikası açılışında önemli açıklamalar

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Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan İlk yerli güneş paneli fabrikası açılışında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Kalyon Holding tarafından inşa edilen güneş paneli fabrikasının açılışında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Ülkemize milletimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum.

Bu üretim tesisini ülkemize kazandıran Kalyon Holding'i ve bu projeye destek veren bakanlıklarımızı gönülden tebrik ediyorum.

Bu OSB'nin temelini ben atmıştım. Bunlar yan gelip yatarak olmadı. Çalışarak oldu. 13. Organize Sanayi Bölgesi'nde çok önemli bir yatırımın adımını atıyoruz.

Bu tesisin ülkemizi güneş paneli sektöründe zirveye taşıyacağına inanıyorum.

Yenilenebilir enerji bizler için çok önemli.

Artık sadece üretmek yetmiyor, şirketlerimizin innovasyon ve AR-GE faaliyetlerine önem vermesi gerekiyor.

Şirketimizin modern bir AR-GE merkeziyle desteklenmiş olması bu bakımdan takdire şayandır.

Toplam yatırım bedeli 1 milyar doları bulan Konya Karapınar'daki santral ile yıllık 2 milyon ton fosil yakıt salınımını engellemiş olacağız.

Bir kez daha Kalyon Holding'i yatırımlarından dolayı tebrik ediyorum.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE SALGIN KONTROLÜMÜZ ALTINDA

Dünyanın birçok ülkesinde koronavirüs nedeniyle yatırımlar durmuşken Türkiye özgün bir yol izliyor.

Ekonomimizi tekrar büyüme trendine sokmaya gayret ediyoruz.

Dünya genelinde 800 bin insanın ölümüne neden olan bir sağlık krizinin üstesinden gelmek kolay değildir.

Salgın günlük yaşantımızın her alanını etkilemiştir.

Ülkemiz bu salgını en başarılı şekilde yöneten nadir ülkelerden biridir.

Son dönemde vaka sayıları biraz artsa da salgın halen kontrolümüz altındadır.

Turizm sektörümüz toparlanmaya başlamıştır.

Türk ekonomisi salgın öncesi ivmesini tekrar yakalamış görünüyor

Ayrıntılar geliyor...