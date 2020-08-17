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    • 17.08.2020 07:30
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    Sabah gazetesi yazarı : Biden iç mihrakları açık etti

    ABD’de demokratların gözde ismi olan ’ın Başkan Erdoğan’ı hedef alan skandal açıklamalarını köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı , “Bu sefer içerideki ortaklarınızı daha da açık ettiniz. Halbuki soruyordu biri "kimmiş bu dış mihraklar" diye. Sözüm ona dalga geçiyordu. Biden konuştuktan sonra anlamıştır inşallah kimmiş o dış mihraklar. Ama asıl önemli kısmı değil. Anlamaları gereken şu: kendileri birer iç mihrak konumundalar” diye yazdı.

    Biden iç mihrakları açık etti

    İşte 'ın konuyla ilgili yazısından bir bölüm:

    Biden'ın yaptığı açıklamalara ben şaşırmadım. Şaşıranı da gayrı ciddi bulurum. Adam bilmediğimiz bir şey anlatmıyor. Mealen, Erdoğan iktidarda olduğu müddetçe Türkiye'yi kontrol edemiyoruz, bu nedenle Erdoğan'ı devirmek lazım diyor. Bunun için de kendine ortaklar bulmuş. Bu sefer darbeyle olmaz, 'deki muhalif unsurların liderlerine daha açıktan destek verelim diyor.

    Esasında herkesin bildiği sırrı açık ediyor. Darbenin de arkasında olduklarını, Türkiye'deki muhalefeti dizayn ettiklerini de kabul ediyor. Bunda şaşıracak bir şey yok.
    Hepimiz biliyorduk da maalesef bu tür işlerin ispatı kolay olmuyor. Rüşvetin belgesi olmadığı gibi komplonun da belgesi kolay bulunmuyor. Biden bunları ağzından kaçırınca içimizdeki ortakları gözüne far tutulmuş tavşan gibi kaldı.
    Dikkat edin Biden sadece bir Amerikan başkanı adayı değil. döneminde de başkan yardımcılığı yapmış bir isim. Obama döneminde Türkiye'ye karşı yürütülen bütün operasyonların içindeydi. 'de Türkiye'yi yalnızlaştırma politikaları da ve 'ye destek verilmesi de hep o dönemde başladı. Obama-Biden ikilisi Türkiye'yi hedefe koymuştu. Darbe ile dahi deviremediler. Şimdi ders almış. Başka yöntemler deneyecekmiş. Ülkedeki elemanlarını devreye sokacakmış.

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