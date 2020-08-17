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    • 17.08.2020 08:24
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    Başkan Erdoğan ekonomi kurmaylarını topluyor! İşte masadaki konular!

    Başkan , geçtiğimiz Cuma çıkışı namazında ekonomi kurulunu toplayacağını açıklamıştı. Erdoğan, koronavirüs salgını sürecinin en kapsamlı ekonomi toplantılarından birini bu hafta gerçekleştirecek.

    Başkan Erdoğan ekonomi kurmaylarını topluyor

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı , Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Strateji ve Bütçe Başkanı , Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleri, Türkiye Varlık Fonu yöneticileri, Merkez sı, , SPK gibi kurum başkanları ile kamu bankalarının temsilcilerinin toplantıya katılması bekleniyor.

    Milliyet'te yer alan habere göre, bu hafta gerçekleşmesi beklenen ve ekonomide son gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, koronavirüs salgınının ekonomiye etkileri değerlendirilecek ve özellikle turizm sektöründe beklenen verilere ulaşılamaması nedeniyle bunu telafi edecek adımlar görüşülecek.

    TEŞVİK VE DESTEKLER
    Toplantıda, dövizdeki dalgalanma, koronavirüs döneminde verilen teşviklerin sonuçları, kısa çalışma ödeneği, işsizlik rakamları, istihdamdaki düşüş, istihdamı artırma hedefleri, 2020 son çeyreğinde verilebilecek teşvik ve destekler ile ithalat ve ihracat rakamları başlıklarında değerlendirmeler yapılacak.

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