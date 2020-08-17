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    'un en önemli önceliği dir" diyen 'li Başkanı deprem bütçesini yüzde 65 düşürdü!

    Son dakika haberi... İmamoğlu'nun sözleri ve icraatları birbirini tutmuyor! ’li Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu “İstanbul'un en önemli önceliği dir” sözlerine rağmen ’nin deprem bütçesini 671 milyon 298 bin lira düşürdü. Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın özel haberi.

    Deprem bütçesini yüzde 65 düşürdü!.
    'li Büyükşehir Belediye Başkanı 'nun, Risk Yönetimi ve Başkanlığı'nın bütçesini 671 milyon 298 bin lira düşürdüğü bildirildi.



    DEPREM BÜTÇESİ 671 MİLYON 298 BİN LİRA DÜŞÜRLDÜ
    İBB ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'nın 2019 bütçesinin 1 milyar 18 milyon 921 bin lira olduğu öğrenildi. Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten sonra deprem bütçesini düşürdü. İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'nın 2020 bütçesi 347 milyon 623 bin liraya düşürüldü.



    İMAMOĞLU: İSTANBUL'UN EN ÖNEMLİ ÖNCELİĞİ DEPREM
    Ekrem İmamoğlu 24 Haziran 2020 tarihinde yaptığı açıklamada "Gerçekten İstanbul'un en önemli önceliği depremdir ve deprem dururken, şehrin sürecine katkı sunmayacağı gibi, zarar verebilecek başka kavramların bu şehri meşgul etmesini kabul edemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

    İmamoğlu'nun; İstanbul'un en önemli önceliğinin deprem olduğunu ifade etmesine rağmen İBB'nin deprem bütçesini yüzde 65 düşürmesi çelişki olarak ifade ediliyor.

    KENAN KIRAN/SABAH

    Haberler Güncel “İstanbul'un en önemli önceliği depremdir" diyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu deprem bütçesini yüzde 65 düşürdü!
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