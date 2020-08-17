Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye sitem: Ne istediyse verdim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içinde kurduğu diktatörlük sistemine karşı çıkan Muharrem İnce, CHP ile ayrılık noktasına geldi.

Bu kapsamda yeni parti hazırlığında olan İnce, "Bin Günde Memleket' hareketi" başlattı.

KILIÇDAROĞLU TEPKİLİ

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'ye tepki gösterdiğini yazdı.

Sarıkaya'nın aktardığına göre Kılıçdaroğlu, İnce'nin açıklamalarının "insafsızlık" olduğunu düşünüyor.

Sarıkaya, İnce'nin hareket kurduğunu açıkladığı gün bazı CHP yöneticileri ile telefonda görüştüğünü söyledi ve şunları yazdı:

"HAKSIZLIK YAPTI"

Kılıçdaroğlu ile o gün telefon görüşmesi yapanların aktardığına göre sesi oldukça kırgın geliyormuş. İçlerinden birine İnce'nin konuşmasına atıf yaparak, "Çok haksızlık yaptı…" diye söze girmiş Özellikle kendi posterlerinin seçim sürecinde İnce'den daha fazla yer aldığına yönelik iddiasına hayıflanmış.

"NE İSTEDİYSE VERDİM"

Parti yönetiminin seçilmemesi için gayret gösterdiğine, ekonomik destek vermediğine ilişkin sözlerinden duyduğu üzüntüyü dile getirmiş. "Bu kadar insafsızlık olmaz" deyip eklemiş:

"Bir gün olsun benim posterlerimi asın demedim. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimi birlikte yapıldı. Bir gün olsun 'bütçe eksildi, biraz daha gönderilsin' talebi gelmedi. Ne istediyse de verildi."