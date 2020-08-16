



17 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Felaketin etki alanı çok genişti. 7,4 büyüklüğündeki depremde Kocaeli, Sakarya, Yalova ve İstanbul'da binlerce bina yerle bir oldu. 17 binden fazla insan hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralandı. Depremde 285 bini aşkın ev ve yaklaşık 43 bin işyeri hasar gördü.