Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Galata Kulesi'nde süregelen restorasyon çalışması ile ilgili basın açıklamasında bulundu.
"ÇALIŞMADA TARİHİ YAPIYA DEĞİL ÇİMENTO HARÇLA ÖRÜLMÜŞ BÖLÜME MÜDAHALE EDİLMİŞTİR"
Galata Kulesi önünde açıklamada bulunan Burhan Ersoy, Galata Kulesi'nin duvarları yıkıldığı iddialarını yalanladı ve "Çalışmada, tarihi yapıya değil, çimento harçla örülmüş bölüme müdahale edilmiştir" dedi. Burhan Ersoy, Galata Kulesi'nde tarihi yapıya zarar veren; ahşap kaplamalar, sonradan döşenen seramikler, su tesisatları, servis asansörü, akustik kaplamalar, sonradan serilen halılar, alçıpan malzemeler, simülasyon platformu gibi yapının özgün haliyle ilişkisi olmayan onlarca eklentiyi temizlemeye başladıklarını söyledi.
ERSOY: "GALATA KULESİ, İSTANBUL'UN EN ÖNEMLİ SEMBOLLERİNDEN.."
Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, şunları söyledi: "Galata Kulesi, Şehirlerin Sultanı İstanbul'un en önemli sembollerindendir. UNESCO Dünya Kültür Mirası, aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfıdır."
"TİTİZ VE KAPSAMLI RÖLÖVE VE RESTORASYON PROJELERİ OLUŞTURULDU"
"Mülkiyeti, geçtiğimiz Mayıs ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden; ait olduğu vakfa yani Kule-i Zemin Vakfına geçmiştir. Mülkiyet devrinden sonra, yıllarca ihmal edilen, bakımsız kalan, orijinal yapısına müdahale edilen Galata Kulesi için; Genel Müdürlüğümüzce titiz ve kapsamlı rölöve ve restorasyon projeleri oluşturulmuş ve uygulamaya geçilmiştir."
"KORUMA KURUL ONAYLI PROJELER İBB'DEN İSTENMİŞ, İBB'DEN GERİ DÖNÜŞ OLMAMIŞTIR"
"21 Mayıs 2020 tarih ve 57497 sayılı ve 8 Haziran 2020 tarih ve 62622 sayılı yazılarımız ile Koruma Kurul onaylı projeler ve müelliflik hakkı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden istenmiştir. Ancak İBB tarafından herhangi bir geri dönüş yapılmamıştır. Bunun üzerine, Galata Kulesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Mühendislik Projelerinin Hazırlanması, Restorasyon ve Müzeleştirme Uygulama İşi için 22 Haziran 2020 tarihinde ihale yapılmıştır."
"YÜKLENİCİ FİRMA 30 HAZİRAN'DA ÇALIŞMALARA BAŞLAMIŞTIR"
"Yüklenici firmaya 30 Haziran 2020 tarihinde yer teslimi yapılmış ve çalışmalara fiilen başlanmıştır. 4 Haziran 2020 tarihli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararında 'Galata Kulesi'ne ilişkin proje çizimine yönelik muhdeslerden arındırılması ve raspa yapılması talebinin uygun olduğuna, uygulamanın İstanbul Bölge Müdürlüğü denetiminde yapılmasına karar verildi' denilmektedir."
"İŞLEMLER EBABİL KUŞLARININ GÖÇ MEVSİMİNE KADAR ERTELENMİŞTİR"
"Öncelikle yapı çevresinde güvenlik önlemi alınmış, cephe iskelesi kurulmuştur. Ancak iskelenin kurulduğu dönem ebabil kuşlarının üreme dönemine denk geldiği için, iskele sökülmüş ve dış cephede yapılacak işlemler kuşların göç mevsimine kadar ertelenmiştir."
"GALATA KULESİ'NE EKLEMELER YAPILDIĞINI TESPİT ETTİK"
"Çalışmalara başladığımızda, yüzyıllar boyunca Galata Kulesine; yapının özgünlüğü ile uyuşmayan pek çok müdahale ve eklemeler yapıldığını tespit ettik. Galata Kulesi'ni sonradan eklenen unsurlardan kurtarmak ve özgün haline kavuşturarak güçlendirmek amacıyla işe koyulduk."
"TARİHİ YAPIYA ZARAR VEREN EKLENTİYİ TEMİZLEMEYE BAŞLADIK"
"Tarihi yapıya zarar veren; ahşap kaplamalar, sonradan döşenen seramikler, su tesisatları, servis asansörü, akustik kaplamalar, sonradan serilen halılar, alçıpan malzemeler, simülasyon platformu, gibi yapının özgün haliyle ilişkisi olmayan onlarca eklentiyi temizlemeye başladık."
"ÇALIŞMADA TARİHİ YAPIYA DEĞİL ÇİMENTO HARÇLA ÖRÜLMÜŞ BÖLÜME MÜDAHALE EDİLMİŞTİR"
"Yüklenici firmanın özgün olmayan malzemeyi çıkartırken kullandığı yöntem bizi de çok rahatsız etmiştir. Makine ile yapılan müdahalenin sanki eserin özgün yapının yıkımı şeklinde kamuoyuna yansıtılmasını ise iyi niyetle bağdaştıramıyoruz. Çalışmada, tarihi yapıya değil, çimento harçla örülmüş bölüme müdahale edilmiştir."
"İZİNSİZ VE KAÇAK OLARAK TARİHİ ESERE EKLENEN YAPILAR ARINDIRILIYOR"
"Yapılması zorunlu bu işlem ne yazık ki, önceki dönemlerde, izinsiz ve kaçak olarak tarihi esere eklenen orijinal dokusunu bozan müdahaleleri yapıdan arındırmak içindir. Yapılan işlem literatürde; 'çürütme-tümleme' olarak ifade edilen; tarihi esere sonradan eklenmiş ya da dönem içerisinde onarım yapılamayacak kadar bozulmuş alanlarda yapılan deformasyona uğramış parçaların çıkarılmasına ve tekrar aslına uygun hale getirilmesidir." "Kurumumuzun hassasiyeti ile uyuşmayan bir yöntem kullanan yüklenici firma ise uyarılmıştır ve gerekli yaptırım uygulanacaktır."
"GALATA KULESİ İNSANLIĞIN MİRASIDIR"
"Galata Kulesi bir vakıf eserdir, tüm insanlığın mirasıdır. Restorasyon çalışmalarından sonra Galata Kulesi, sonradan eklenen yapılardan kurtulacak, asli kimliğine kavuşacak, dünya var oldukça yaşayacaktır. Kamuoyunun bu görkemli tarihi esere gösterdiği hassasiyetten dolayı mutluluk duyuyoruz."
"17 SENEDİR 5 BİN 450 VAKIF ESER ONARILMIŞTIR"
"Çalışmalarımıza hassasiyetle devam edeceğiz. Vakıflar Genel Müdürlüğünce son 17 senedir 5 bin 450 vakıf eser onarılmıştır"
KENAN KIRAN / SABAH
"ÇALIŞMADA TARİHİ YAPIYA DEĞİL ÇİMENTO HARÇLA ÖRÜLMÜŞ BÖLÜME MÜDAHALE EDİLMİŞTİR"
Galata Kulesi önünde açıklamada bulunan Burhan Ersoy, Galata Kulesi'nin duvarları yıkıldığı iddialarını yalanladı ve "Çalışmada, tarihi yapıya değil, çimento harçla örülmüş bölüme müdahale edilmiştir" dedi. Burhan Ersoy, Galata Kulesi'nde tarihi yapıya zarar veren; ahşap kaplamalar, sonradan döşenen seramikler, su tesisatları, servis asansörü, akustik kaplamalar, sonradan serilen halılar, alçıpan malzemeler, simülasyon platformu gibi yapının özgün haliyle ilişkisi olmayan onlarca eklentiyi temizlemeye başladıklarını söyledi.
ERSOY: "GALATA KULESİ, İSTANBUL'UN EN ÖNEMLİ SEMBOLLERİNDEN.."
Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, şunları söyledi: "Galata Kulesi, Şehirlerin Sultanı İstanbul'un en önemli sembollerindendir. UNESCO Dünya Kültür Mirası, aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfıdır."
"TİTİZ VE KAPSAMLI RÖLÖVE VE RESTORASYON PROJELERİ OLUŞTURULDU"
"Mülkiyeti, geçtiğimiz Mayıs ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden; ait olduğu vakfa yani Kule-i Zemin Vakfına geçmiştir. Mülkiyet devrinden sonra, yıllarca ihmal edilen, bakımsız kalan, orijinal yapısına müdahale edilen Galata Kulesi için; Genel Müdürlüğümüzce titiz ve kapsamlı rölöve ve restorasyon projeleri oluşturulmuş ve uygulamaya geçilmiştir."
"KORUMA KURUL ONAYLI PROJELER İBB'DEN İSTENMİŞ, İBB'DEN GERİ DÖNÜŞ OLMAMIŞTIR"
"21 Mayıs 2020 tarih ve 57497 sayılı ve 8 Haziran 2020 tarih ve 62622 sayılı yazılarımız ile Koruma Kurul onaylı projeler ve müelliflik hakkı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden istenmiştir. Ancak İBB tarafından herhangi bir geri dönüş yapılmamıştır. Bunun üzerine, Galata Kulesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Mühendislik Projelerinin Hazırlanması, Restorasyon ve Müzeleştirme Uygulama İşi için 22 Haziran 2020 tarihinde ihale yapılmıştır."
"YÜKLENİCİ FİRMA 30 HAZİRAN'DA ÇALIŞMALARA BAŞLAMIŞTIR"
"Yüklenici firmaya 30 Haziran 2020 tarihinde yer teslimi yapılmış ve çalışmalara fiilen başlanmıştır. 4 Haziran 2020 tarihli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararında 'Galata Kulesi'ne ilişkin proje çizimine yönelik muhdeslerden arındırılması ve raspa yapılması talebinin uygun olduğuna, uygulamanın İstanbul Bölge Müdürlüğü denetiminde yapılmasına karar verildi' denilmektedir."
"İŞLEMLER EBABİL KUŞLARININ GÖÇ MEVSİMİNE KADAR ERTELENMİŞTİR"
"Öncelikle yapı çevresinde güvenlik önlemi alınmış, cephe iskelesi kurulmuştur. Ancak iskelenin kurulduğu dönem ebabil kuşlarının üreme dönemine denk geldiği için, iskele sökülmüş ve dış cephede yapılacak işlemler kuşların göç mevsimine kadar ertelenmiştir."
"GALATA KULESİ'NE EKLEMELER YAPILDIĞINI TESPİT ETTİK"
"Çalışmalara başladığımızda, yüzyıllar boyunca Galata Kulesine; yapının özgünlüğü ile uyuşmayan pek çok müdahale ve eklemeler yapıldığını tespit ettik. Galata Kulesi'ni sonradan eklenen unsurlardan kurtarmak ve özgün haline kavuşturarak güçlendirmek amacıyla işe koyulduk."
"TARİHİ YAPIYA ZARAR VEREN EKLENTİYİ TEMİZLEMEYE BAŞLADIK"
"Tarihi yapıya zarar veren; ahşap kaplamalar, sonradan döşenen seramikler, su tesisatları, servis asansörü, akustik kaplamalar, sonradan serilen halılar, alçıpan malzemeler, simülasyon platformu, gibi yapının özgün haliyle ilişkisi olmayan onlarca eklentiyi temizlemeye başladık."
"ÇALIŞMADA TARİHİ YAPIYA DEĞİL ÇİMENTO HARÇLA ÖRÜLMÜŞ BÖLÜME MÜDAHALE EDİLMİŞTİR"
"Yüklenici firmanın özgün olmayan malzemeyi çıkartırken kullandığı yöntem bizi de çok rahatsız etmiştir. Makine ile yapılan müdahalenin sanki eserin özgün yapının yıkımı şeklinde kamuoyuna yansıtılmasını ise iyi niyetle bağdaştıramıyoruz. Çalışmada, tarihi yapıya değil, çimento harçla örülmüş bölüme müdahale edilmiştir."
"İZİNSİZ VE KAÇAK OLARAK TARİHİ ESERE EKLENEN YAPILAR ARINDIRILIYOR"
"Yapılması zorunlu bu işlem ne yazık ki, önceki dönemlerde, izinsiz ve kaçak olarak tarihi esere eklenen orijinal dokusunu bozan müdahaleleri yapıdan arındırmak içindir. Yapılan işlem literatürde; 'çürütme-tümleme' olarak ifade edilen; tarihi esere sonradan eklenmiş ya da dönem içerisinde onarım yapılamayacak kadar bozulmuş alanlarda yapılan deformasyona uğramış parçaların çıkarılmasına ve tekrar aslına uygun hale getirilmesidir." "Kurumumuzun hassasiyeti ile uyuşmayan bir yöntem kullanan yüklenici firma ise uyarılmıştır ve gerekli yaptırım uygulanacaktır."
"GALATA KULESİ İNSANLIĞIN MİRASIDIR"
"Galata Kulesi bir vakıf eserdir, tüm insanlığın mirasıdır. Restorasyon çalışmalarından sonra Galata Kulesi, sonradan eklenen yapılardan kurtulacak, asli kimliğine kavuşacak, dünya var oldukça yaşayacaktır. Kamuoyunun bu görkemli tarihi esere gösterdiği hassasiyetten dolayı mutluluk duyuyoruz."
"17 SENEDİR 5 BİN 450 VAKIF ESER ONARILMIŞTIR"
"Çalışmalarımıza hassasiyetle devam edeceğiz. Vakıflar Genel Müdürlüğünce son 17 senedir 5 bin 450 vakıf eser onarılmıştır"
KENAN KIRAN / SABAH