Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. İç güvenlik operasyonları kapsamında 13 Ağustos'ta Bitlis kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince hava destekli operasyon düzenlenmişti.







Operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer alan "Ardem Ararat/Berivan" kod adlı Sultan Oruç olduğu tespit edildi.

Teröristin 10 Eylül 2018'de Bitlis kırsalında zırhlı araca yönelik EYP'li eylemi gerçekleştiren teröristlerin arasında bulunduğu belirlendi.