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    • 15.08.2020 12:55
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    Bakanlık açıkladı: 'de aranan terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: kırsalında 13 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin 'de aranan olduğu tespit edildi.

    Bakanlık açıkladı: Gri Liste'ye bir çizik daha

    Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. İç güvenlik operasyonları kapsamında 13 Ağustos'ta kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince hava destekli operasyon düzenlenmişti.



    Operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, 500 bin TL'ye kadar ödülle 'de yer alan "Ardem Ararat/Berivan" kod adlı olduğu tespit edildi.

    Teröristin 10 Eylül 2018'de Bitlis kırsalında zırhlı araca yönelik EYP'li eylemi gerçekleştiren teröristlerin arasında bulunduğu belirlendi.

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