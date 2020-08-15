



"KARDEŞİMİN CANINA KIYDILAR"

Duygu Delen'in yaşamını yitirmesinin kendilerini mahvettiğini belirten erkek kardeşi Harun Delen, "Olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Benim kardeşim böyle bir şey yapacak biri değildi. Biz mutlu mesut bir aileydik. Hiçbir sıkıntımız hiçbir sorunumuz yoktu. Benim kardeşim hiçbir şekilde intihar edemez. Babamın söylediği gibi geçen seneden sabıkası olan biri kardeşimin canına kaydı. Biz bunun takipçisi olacağız. Adalet istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Karşıdaki caninin sadece saplantılı biri olduğunu biliyordum" ifadelerini kullandı.



"O ÇOCUK BİZİ SÜREKLİ RAHATSIZ EDİYORDU"

Kardeşinin ölümünün ardından konuşan abla Gözde Delen ise, Mehmet K.'nın kendilerini daha önce de rahatsız ettiğini vurgulayarak, "O çocuk bizi sürekli rahatsız ediyordu. Evimizin önünden hiç gitmiyordu. Sürekli kapımızın önünde bağırıp çağırıyordu. Uzaklaştırmak istiyorduk. Duygu onu istemiyordu. Hiçbir şekilde istemiyordu. Bundan eminim" şeklinde konuştu.