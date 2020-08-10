Türkiye, Akdeniz'de Oruç Reis gemisi için 23 Ağustos'a kadar Navtex ilan etti. Navtex ilan edilmesinin ardından Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi görev yapacağı bölgeye ulaştı. Türkiye'nin Akdeniz'deki yeni anlaşmasının ardından Yunanistan, Savunma Bakanlığı donanmasını alarma geçirdi. Peki Türkiye'nin yeni Navtex ilanı ne anlama geliyor? Türkiye'nin yeni hamlesi ile hangi mesajlar verildi? Terör ve Güvenlik Uzmanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber ekranlarında değerlendirdi. İşte son dakika haberin detayları...

Terör ve Güvenlik Uzmanı Gürsel Tokmakoğlu, Türkiye'nin yeni Navtex ilanına ilişkin yaptığı açıklamaları şu şekilde;

AVRUPA BİRLİĞİ İLE TÜRKİYE KARŞI KARŞIYA...

"Öncelikle şunu söyleyelim bir önceki Navtex ilanında Oruç Reis'in denize açılmaması ile ilgili eleştiriler oldu. Bazı çevreler bunu bir geri adımmış gibi söyledi. Buna ben katılmıyorum.Çünkü Avrupa Birliği ile Türkiye karşı karşıya. Avrupa Birliği'nin başat ülkesi Almanya ve onun dönem başkanlığında olan bir süre içerisinde diplomatik olarak Diplomatik olarak Türkiye haklı bir adım etti ve kazanım elde etti. Neye karşı?

HAKLILIK BARİYERİ KONUŞMUŞ OLDU!

Avrupa Birliği'nden Yunanistan'a karşı bizim yapacağımız her ne ise bundan sonra buna bir haklılık bariyeri konulmuş oldu. Dolayısıyla eleştiriler asılsızdır. İç siyasetten geldi bu eleştirilerde bunları bir tarafa koyalım ama Yunanistan zaten hazırlıklıydı Mısır'la bir anlaşmaya gitmeye. Türkiye, bundan sonra eğer Mısır'la Yunanistan arasında bir anlaşma yapılırsa ne yapılacağına dair ajandasında bir planı vardı.