MEBBİS yer değiştirme başvuru ekranı ve Öğretmen mazeret tayini MEB il dışı atama kontenjanları açıklandı. MEB'in yayınladığı 2020 il dışı mazerete bağlı yer değiştirme açıklamasıyla birlikte öğretmenler başvuru yapmak için MEBBİS'e akın etti. Öğretmenler iki farklı adresten başvuru yapabilecekler. İşte il dışı atama başvurusuna dair detaylar… İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenemeyecektir.