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    • Ekonomi
    • 08.08.2020 07:50
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    • 08.08.2020 07:50
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    ’de taviz yok! Barbaros Hayrettin Paşa gemisi sismik taramalara başladı

    'deki tahmini 2 milyar varil petrol ve 3.5 trilyon metreküp doğalgazdan payına düşeni almak için taviz vermeyen Türkiye, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) aracılığıyla bölgedeki etkinliğini her geçen gün daha fazla artırıyor. Bu kapsamda Barbaros gemisi de yeni lokasyonunda tarama faaliyetlerine başladı.

    Barbaros gemisi sismik taramalara başladı
    Barbaros, 'nin TPOA'ya ruhsatlandırdığı Gazimağusa kenti ile Lübnan arasındaki sularda 18 Eylül'e kadar petrol ve doğalgaz arayacak. Bu kapsamda Barbaros, Rumların hak iddia ettiği 2 ve 3 numaralı parseller üzerinde yapmış olacak. Bir süre önce denizcilere yönelik yayınlanan uyarı mesajları (Navtex) ile Oruç Reis için de 'de görev yeri belirlenirken, gemi açıklarında göreve hazır şekilde bekliyor. Öte yandan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de etkinliğini daha da artıracak olan bir süre önce satın alınan Kanuni sondaj gemisinde de yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Geminin birkaç ay içerisinde tamamlanarak, Libya açıklarına sondaja gönderilmesi hedefleniyor. Yavuz sondaj gemisinin ise bir süredir Selçuklu-1 lokasyonunda devam ettirdiği sondaj çalışmalarının 18 Ağustos itibariyle sona ermesi planlanıyor.

    SABAH

    Haberler Ekonomi Doğu Akdeniz’de taviz yok! Barbaros Hayrettin Paşa gemisi sismik taramalara başladı
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