"TÜRKİYE İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR"

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün imzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması, Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız sahada ve masada ortaya konacaktır." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, Yunanistan ile Mısır arasındaki deniz yetki anlaşmasının, Türkiye ve Libya'nın kıta sahanlığını ihlal ettiğini belirterek, "Bu anlaşma yok hükmündedir. Bunun yok hükmünde olduğunu sahada ve masada göstereceğiz" dedi.

NAVTEX NEDİR?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, denizlerde yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden bu yolla duyurularak, bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.