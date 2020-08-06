Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan deniz yetkileri anlaşmasının ardından Türkiye sahadan yanıt verdi. Navtex ilan edilerek 10-11 Ağustos tarihlerinde Antalya'nın Akdeniz açıklarında atış eğitimi yapılacağı duyuruldu.
Yunanistan ve Mısır, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi devre dışı bırakmak için yeni bir anlaşma yaptı. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kahire'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasını imzaladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan iki ülkenin Türkiye'yi hiçe sayarak yaptığı anlaşmaya peş peşe sert tepkiler geldi.
YENİ NAVTEX İLAN EDİLDİ
Türkiye, iki ülkenin deniz yetkileri anlaşmasına bölgede yeni bir Navtex ilan ederek yanıt verdi.
Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nın internet sayfasında yer alan Navtex duyurusunda, 10-11 Ağustos tarihleri arasında Antalya'nın Akdeniz açıklarında atış eğitimleri gerçekleştirileceği belirtildi.
YUNAN BASINI DA NAVTEX'İ DUYURDU
Türkiye'nin Akdeniz'de yeni Navtex ilan etmesi Yunan basınında da geniş yer buldu.
Bazı internet siteleri haberi; "Yayınlanan NAVTEX'e göre, 10-11 Ağustos tarihleri arasında gerçek ateş kullanılarak tatbikatların yapılacağı açıklandı." şeklinde verdi.
"TÜRKİYE İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR"
Öte yandan Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün imzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması, Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız sahada ve masada ortaya konacaktır." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, Yunanistan ile Mısır arasındaki deniz yetki anlaşmasının, Türkiye ve Libya'nın kıta sahanlığını ihlal ettiğini belirterek, "Bu anlaşma yok hükmündedir. Bunun yok hükmünde olduğunu sahada ve masada göstereceğiz" dedi.
NAVTEX NEDİR?
Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, denizlerde yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden bu yolla duyurularak, bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.