Türkiye, Antalya açıklarında bekleyen Oruç Reis araştırma gemisi için 23 Ağustos'a kadar yeni bir NAVTEX ilan etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz'deki yeni görevi için Antalya'dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı. Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz'de ve Karadeniz'deki çalışmalarımız aralıksız devam edecek. 83 milyon arkanda Oruç Reis. Rast gele" dedi.

Ankara, Temmuz ayında da yayımladığı bir NAVTEX (Denizcilere Duyuru) ile Oruç Reis araştırma gemisinin 21 Temmuz tarihinden itibaren Rodos ile Meis adaları arasında yeni bir sismik araştırma faaliyetinde bulunacağını ilan etmişti.





KITA SAHANLIĞI NEDİR?

Ülke kıyılarına bitişik olan ve 200 metre derinliğe veya bu sınırın ötesindeki su derinliğinin doğal kaynaklarının işletilmesine elverişli olduğu noktaya kadar kara sularının dışında kalan deniz altı bölgelerinin deniz yatağı ve toprak altı kesiminin bütününe kıta sahanlığı deniyor.

Kıyıları karşılıklı olan veya yan yana olan devletlere kıta sahanlığının sınırlandırılmasına ilişkin usul ise 1958 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi'nin 6. maddesinde düzenlenmiş durumda.

Söz konusu madde uyarınca, kıta sahanlığının sınırı, kural olarak taraf devletlerin anlaşmasıyla tespit ediliyor.

Ancak, bu konuda böyle bir anlaşma yoksa ve özel durumlar farklı bir sınırı gerektirmiyorsa kıta sahanlığı sınırlandırılması eşit uzaklık ilkesine göre gerçekleşiyor.

Yunanistan, 1974'ten bu yana Türkiye ile arasında tek anlaşmazlığın 'kıta sahanlığının belirlenmesi' olduğunu ve bu anlaşmazlığın Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda çözülmesi gerektiği görüşünü savunuyor.

Atina yönetimi, 'Yunan adalarının kendi kıta sahanlıklarına ve MEB alanlarına sahip olduğunu' resmen açıklasa da, bugüne dek varsaydığı kıta sahanlıklarının koordinatlarını BM'ye bildirmiyor. Sadece Türkiye'nin BM'ye bildirdiği ve Türkiye'ye ait olduğu varsayılan kıtasahanlıklarının koordinatlarına itiraz etmekle yetiniyor.