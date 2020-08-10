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    Son dakika: Türkiye 'de gemisi için yeni Navtex ilan etti

    Son dakika haberine göre, Türkiye, 'de araştırma çalışmaları yürütecek gemisi için yeni Navtex ilan etti. İlan edilen Navtex 'a kadar geçerli olacak.

    Türkiye Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti

    Türkiye, 'de araştırma çalışmaları yürütecek gemisi için yeni Navtex ilan etti. Oruç Reis gemisi Antalya'dan hareket etti. Öte yandan Navtex, 'a kadar geçerli olacak.

    Geçtiğimiz ayın son günlerinde Türkiye'nin Navtex ilanı sonrası Atina yönetimi alarm durumuna geçmişti. Yunanistan Genelkurmay Başkanı, Güney Kıbrıs'taki ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönmüştü.

    Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Navtex'i işaret ederek, "Türkiye'nin tahriklerine karşı tek çarenin yaptırım olduğunu" ileri sürmüştü.

    NAVTEX NEDİR?

    Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

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