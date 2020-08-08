Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de durumsal farkındalığın sağlanması, gerçekleşebilecek terör saldırılarının tespit edilmesi ve caydırılması ile kapasite artırımını hedefleyen NATO'nun Deniz Muhafızı Harekâtı kapsamında bir deniz karakol uçağı da Akdeniz'in uluslararası hava sahasında keşif ve gözetleme uçuşu icra etti.

LÜBNAN AÇIKLARINDA DA KEŞİF VE GÖZETLEME FAALİYETİ

Yasaklanmış silah ve malzemenin Lübnan karasuları ve limanlarına girişini tespit etmek maksadıyla, Birleşmiş Milletler UNIFIL Deniz Harekâtı'na iştirak eden bir korvetin de Lübnan açıklarında keşif ve gözetleme faaliyeti icra ettiği belirtildi.