Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı. Namaz sonrası gündeme dair değerlendirmeler yaptı:

DÜNYADA ekonomik gelişmeleri gözden geçirecek olursanız, Coronavirüs'ten sonra çok ciddi zikzakların olduğunu görürsünüz.

TÜRKİYE adeta bir uçuşun içerisinde. Ama gözü olup görmeyenler hala bu gerçekleri yansıtmaya çalışıyorlar.

BİZİM IMF'ye borcumuz yok, sıfır. Döviz rezervin şu anda 105 milyar dolar.

TÜRKIYE dimdik ayakta. Bugün dünden daha güçlüyüz. Yarın daha güçlü olacağız...

SAYIN Bahçeli'nin daveti benim yadırgadığım bir davet değildir. En makul çizgide davettir. Temenni ederim ki birlik, beraberliğin tesisine yönelik bir adım olabilir.

TÜRKİYE'DE ekonomi sistem olarak oturmuştur. Bütün mesele Coronavirüs. Beyrut'taki gelişmeler ortada. Bunları aşmak suretiyle ben özellikle TL'nin yerli yerine oturacağına inanıyorum. Dövizin, altının yerli yerini bulacağına inanıyorum. Bunlar gelip geçici şeyler. Bu dalgalanmalar her zaman olur.

DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

Başkan Erdoğan, Coronavirüs ile mücadelede son durum hakkında bilgi verdi. "Halkımıza sesleniyorum. Ne olur, maske, mesafe ve temizlik buna dikkat edelim. Buna dikkat edelim ki bir sıkıntı yaşamayalım" dedi.