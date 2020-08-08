PKK'ya yakın olduğu iddia edilen Mezopotamya Ajansı'nın yalan haberine güvenerek provokasyon yapan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'ya yanıt AK Parti MKYK üyesi ve Doğu Anadolu Teşkilat Bölge Koordinatörü Alaattin Parlak'tan geldi. Parlak, Mezopotamya Ajansı'nın, "Sur'un bir kırsal mahallesinde imamın Kürtçe okuduğu mevlit jandarma tarafından kesilerek, 'Mevlidi ya Türkçe ya da Arapça okuyacaksın' uyarısı yapıldı" haberinin yalan olduğunu ifade etti.

HDP'Lİ HÜDA KAYA'DAN ALGI OPERASYONU

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya Mezopotamya Ajansı'nın yalan haberini sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşarak algı operasyonu yaptı. Kaya "Diller, düşünceler mutlaka özgürleşecek, sizler istemeseniz de..." iddiasında bulundu.

"KÜRTÇE'NİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILDI"

AK Parti MKYK üyesi ve Doğu Anadolu Teşkilat Bölge Koordinatörü Alaattin Parlak; Kürtçe'nin önündeki engellerin kaldırıldığını ve toplumsal alanın birçok noktasında Kürtçe'nin çok rahat konuşulduğunu hatırlatarak, "Böyle düzmece haberin yayınlaması terör örgütünün yöntemlerinden biridir" dedi.

"BÖLGEDE İSTEYEN İSTEDİĞİ DİLDE MEVLİT OKUYABİLMEKTE VE İSTEDİĞİ DİLDE KONUŞABİLMEKTEDİR"

Alaattin Parlak, şunları söyledi: "Bugün bir haber ajansında yayınlanan ve tamamen gerçek dışı olan Kürtçe Mevlit okunmasına müdahale edildiği şeklinde haberin kurgulanmış, masa başında yazılmış ve tamamen algı oluşturmaya yönelik asılsız bir haberdir. Kürtçe Mevlit okunması önünde bir engel olmadığı gibi, bölgede isteyen istediği dilde Mevlit okuyabilmekte ve istediği dilde konuşabilmektedir."

"TOPLUMDA İNFİAL VE ALGI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

"Terör örgütünün sözcülüğünü yapmaya çalışanların bu ve benzeri yalan ve asılsız iddialarla toplumda infial ve algı oluşturmaya çalıştıkları unutulmamalıdır. Kürtçenin önündeki engellerin kaldırıldığı ve toplumsal alanın birçok noktasında Kürtçe çok rahat konuşulurken, böyle düzmece haberin yayınlaması terör örgütünün yöntemlerinden biridir. Toplum artık bu haberlere itibar etmemektedir."

SUR KAYMAKAMI DA YALANLADI

Sur Kaymakamı ve Sur Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi de; Mezopotamya Ajansı'nın haberini yalanladı. Çiftçi; "Düzmece haberde kullanılan fotoğraflar dahi; Satı Köyü'ne ve Sur ilçesi jandarma araçlarının fotoğrafı değildir" dedi.

"İDDİALAR ASILSIZ VE YALANDIR"

Abdullah Çiftçi; şunları söyledi: "Bir haber sitesinde yer alan; Sur ilçesi Satı mahallesinde mahalle imamının taziyede Kürtçe Mevlit okuduğu için jandarma tarafından uyarıldığı ve mevlidin Türkçe veya Arapça okunmasını istediği iddiası, asılsız, yalan bir iddiadır."

"Böyle bir olay vuku bulmamıştır. Kürtçe mevlit okunması önünde hiç bir engel bulunmamaktadır. Yapılan araştırmada; taziye sahipleri, mahalle imamı, mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri; hiçbir şekilde böyle bir hadise yaşanmadığını teyid etmişlerdir."

"TAZİYE KURULMADI VE MEVLİT OKUTULMADI"

"İddia kurgulanmış bir kara propagandadır. Zira taziye evinin açık olmadığı, taziye kurulmadığı, mevlit okutulmadığı da bütün şahitlerin şahitliğiyle sabittir."

"Düzmece iddiayla ilgili haberde kullanılan fotoğraflar dahi; Satı Köyü'ne ve Sur ilçesi jandarma araçlarının fotoğrafı değildir."

"Vatandaşlarımızın huzurunu bozmak, ilçemizi, şehrimizi ve kardeşliğimizi karalamak üzere ortaya atılan iddia ve iddia sahiplerini şiddetle kınıyoruz."

KENAN KIRAN/ SABAH