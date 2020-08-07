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    • 07.08.2020 23:58
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    Yunan basını 'Endişeliyiz' diyerek paylaştı: Türk donanmasında hareketlenme mevcut

    ile arasında yapılan sözde kıta sahanlığı anlaşması sonrası yeni bir yayınladı. Türkiye'nin hamlesi Yunan basınında geniş yankı bulurken flaş bir iddia ortaya atıldı.

    Yunan basını 'Endişeliyiz' diyerek paylaştı: Türk donanmasında hareketlenme mevcut

    'nin ile yaptığı anlaşmayı yok sayarak darbeci Sisi'nin yönetimde bulunduğu ile anlaşmasına imza atan 'a net bir yanıt geldi.

    Türkiye, 10-11 Ağustos tarihlerinde Fethiye açıklarında atış eğitimleri için yayınladı. Bu hamle Yunanistan'da büyük yankı uyandırırken Atina basınından iddialar peş peşe geldi.

    Turkish Market'in haberine göre, Yunan medyası, Türk donanmasına ait gemilerde yine bir hareketlenme mevcut olduğunu duyurdu.

    Yunan medyası 'Çanakkale Boğazından geçen Türk donanmasına ait 3 fırkateyn G.Ege'ye doğru yol alıyor. Gemiler şu anda Sakız Boğaz'ında' haberini endişe içinde paylaştı.

    Yunanlılar, Aksaz'dan harekete geçebilecek gemilerden endişe ediyorlar.

    Densiz Dendias'tan küstah çıkış

    Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, 'Türkiye'nin yeni bir sondaj gemisi göndermesi durumunda ne yapacaksınız?' sorusuna cevap verdi.

    Dendias, "Görevimizi yapacağız. Egemenlik haklarımızı koruyacağız. Kimseyi tehdit etmiyoruz, sadece kendimizi savunuruz" ifadelerini kullandı.

    Kaynak: Yeni Akit

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