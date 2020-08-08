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    • 08.08.2020 22:56
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    Son dakika: 2 'lı havaya uçuruldu

    Son dakika haberi... Millî , "'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 'lı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

    2 PKK'lı terörist havaya uçuruldu

    MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz! Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."

    Haberler Güncel Son dakika: 2 PKK'lı terörist havaya uçuruldu
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