MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz! Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."