MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz! Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."
Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 8, 2020
Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/mw2o2iifhw