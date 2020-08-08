Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok bugünkü "Evet, hayallerindeki Hazine Bakanı değil" başlıklı yazısında, finans tetikçilerinin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevi devraldığı tarihten itibaren günümüze kadar yaptığı operasyonları ve Bakan Albayrak'ın görevini nasıl başarıyla yürüttüğünü anlattı.



İşte Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok'un bugünkü yazısı;



Dolar, iki yıl önce bu zamanlar, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atandığı zamanki seviyeye geldi.

O yazı hatırlıyorsunuz değil mi?

Bakan göreve gelir gelmez dolar hızla yükselerek 7.20 seviyelerine kadar gelmişti. Bu "hoş geldin" operasyonu, 2016'da bağımsız rotasını daha da netleştiren Türkiye'nin kararlılığına bir mesajıydı. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel ve küresel finans çetelerinin manipülasyonlarına kapalı bir ismi ekonominin başına getirmişti.

Aradan zorlu iki yıl geçti. Orduların açıktan sahaya indiği, ABD Başkanı'nın ekonomik savaş ilan ettiği bir ortamda Berat Albayrak en zorlu görevlerden birini üstlendi.

"Yuh" dedirten itibar suikastlarına ve zaman zaman ailesini hedef alan linç kampanyalarına göğüs gerdi. Bırakıp gitmeye kalkmadı.

Üstüne bir de tüm dünyayı kasıp kavuran korona belası çıktı. Bakan, ABD'nin, Avrupa ülkelerinin, Rusya'nın, Çin'in küçüldüğü, işsizliğin tavan yaptığı pandemide ekonomimizi sarsmadan götürmeyi başardı.





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