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    • 08.08.2020 14:06
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    Son dakika: , Lübnan Başbakanı Diyab ile görüştü

    Son dakika haberine göre, ve Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta ile görüştü.

    Fuat Oktay, Lübnan Başbakanı Diyab ile görüştü

    ve , temaslarda bulunmak üzere geldikleri Beyrut'ta ile görüştü.



    Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlamanın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut'a geldi. Temaslarda bulunan Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Hasan Diyab ile görüştü.



    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, görüşme öncesi patlamanın meydana geldiği bölgeleri ziyaret etti.

    Haberler Güncel Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lübnan Başbakanı Diyab ile görüştü
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