Ekonomide ve siyasette istikrarı kalıcı hale getiren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin hemen ardından Ağustos 2018'de maruz kaldığı kur atağını, ekonomi yönetiminin hamleleri ile atlatan Türkiye, manidar bir zamanlama ile tekrar aynı saldırıyla karşı karşıya kaldı. Bu yılın ilk çeyreğinde dünyanın en fazla büyüyen ülkesi olan, pandemi sürecini iyi yöneterek en güçlü toparlanmayı gösteren, Akdeniz'den Libya'ya, Suriye'den Irak'a kadar birçok stratejik noktada kararlı duruşundan taviz vermeyen Türkiye, ilk saldırının tam da ikinci yılında döviz manipülasyonu ile karşılaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), son 2 günde önemli kararlar alırken, bankacılarla önceki akşam yapılan görüşmede de önümüzdeki döneme ilişkin ipuçları verildi. Merkez Bankası'nın likiditenin kompozisyonunu değiştirip fonlama maliyetini artırması ve repo ihalesi açmaması, BDDK'nın da yurt dışında yerleşik bankalara onay almaları koşuluyla, Türkiye kapsamında yapacakları Türk Lirası işlemlerde esneklik sağlaması ilk etkisini dün gösterdi. 7.37 liraya kadar yükselen dolar, 7.13 liraya kadar gevşerken; borsada da 985 puanı gören endeks bin 60 puana yükseldi.



Kur atağının ikinci yılında Türkiye yine aynı saldırıyla karşılaştı. Ekonomi yönetiminden birbiri ardına önemli adımlar gelirken; kur gevşedi...

LİNÇ CEPHESİNE KARŞI DAYANIŞMA CEPHESİ

Türkiye ekonomisine ihracata dayalı katma değer üreten perspektifle yeni bir rota çizerek saldırılara karşı bağışıklığını güçlendiren, pandemi sürecinde de izlediği politikalarla güçlenen toparlanmanın hazırlayıcısı olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, küresel çetenin ve yerli işbirlikçilerinin bir kez daha hedefi haline geldi. Bakan Albayrak'la ilgili sosyal medya üzerinden yapılan algı operasyonlarına; milletvekillerinden, bakanlardan, iş dünyasından ve vatandaşlardan tepki yağdı.

ATILAN ADIMLAR

● Merkez Bankası hedefli likidite imkanlarının azaltılacağını açıkladı.

● BDDK yurt dışında yerleşik bankalara TL işlemlerde esneklik sağladı.

● Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) dolar/TL sözleşmelerinin vade sayısını 6'dan 16'ya çıkardı.

● BDDK ve TCMB başkanları bankacılarla bir araya geldi.

● Merkez Bankası dün haftalık repo ihalesi açmadı.

● Piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri yarı yarıya indirildi.

● TCMB ayrıca VİOP'ta 31 Aralık 2021 vadeli kontrat sattı.