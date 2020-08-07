Koronavirüs salgını dünya ekonomilerinde çarkları durdurdu. Birçok ülke krizin eşiğine geldi. Türkiye, koronavirüsü en az hasarla atlatırken, normalleşme ile birlikte ekonomi çarkları hızla döndü. Salgın süresince esnafa ve işsiz kalanlara verilen destekler çarklar dönerken de devam etti. Atılan adımlar, yapılan ekonomik hamleler ile her sektörde canlılık sağlandı. Türkiye, salgın sonrası tarihi bir fırsat eşiğine ulaştı ve dünyadan pozitif ayrıştı. Gelişmeler yalnızca ekonomi ile de sınırlı kalmadı. Koronavirüs salgınına rağmen Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan mottosu iel çıkarlar korundu, Libya'da ana aktör haline gelinerek adımlar atıldı. Oruç Reis ve Fatih gemileri ile sondaj çalışmaları sürerken, 86 yıllık hasret bitirildi, Ayasofya yeniden ibadete açıldı. Türkiye'nin kararlı duruşu, yükselen trendi sonrası yine devreye faiz lobisi ve kriz tetikçileri girdi. Kur saldırısı ile bir kez daha şansını deneyen tetikçilere Türkiye'den CHP sahip çıktı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, her saldırıda olduğu gibi hükümeti istifaya davet etti. Öztrak'ın tepki çeken açıklamalarına MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter çok sert sözlerle yanıt verdi.

"CHP'NİN İKTİDAR ÇABASI BEYHUDE BİR ÇIRPINIŞ"

A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter şu ifadeleri kullandı:

Muhalefetin milletimize yönelik bir ümidi yok ki. Milletten bir beklentisi yok ki. Meşru, adil bir duruşu yok ki...

Türkiye'nin düşmesini isteyen lobiler ile işbirliği yaparak ikbal arayışında olan çürük bir muhalif anlayışı karşımızda. Bu muhalefetin beklediği yarınlar hiç gelmeyecek. CHP'nin iktidar çabası falan beyhude bir çırpınış.

"EKONOMİK GERÇEKLER BUNU GÖSTERMİYOR"

Türkiye'nin ekonomisi koronavirüs salgınına rağmen iyi bir toparlanma gösteriyordu. İhracatın artması demek, istihdam ve büyümenin artması demek. Birinci çeyrekte yüzde 4.5'luk bi ekonomik büyüme, kötü mü bu? Dünyaya bakalım, Türkiye pozitif ayrışmış durumda. PMI endeksi Türkiye'nin ekonomisi açısından sevindirici bir gelişme. Son 9.5 yılın en yüksek rakamına ulaştık. Öldük, bittik diyorlar ya, önümüzdeki ekonomik gerçekler bunu göstermiyor. Dövizin artışı için ekonominin kendi gerçeklerinen kaynaklı hiçbir neden yok. Bir kur saldırısı, aslında terör saldırısı ile karşı karşıyayız. Biz kendi göbek bağımızı gerekirse kendimiz de keseriz.

"LİBYA'DA, DOĞU AKDENİZ'DE, AYASOFYA'DA ADIM ATIYORUZ KARŞIMIZA HEMEN DÖVİZLE ÇIKIYORLAR"

Yönter saldırıların ana nedeninin Türkiye'nin kararlı duruşu ve attığı adımlar olduğunu söyledi. Yönter açıklamalarına şöyle devam etti:

Ayasofya'nın açılışından bu yana malum odaklar hop oturdu, hop kalktı.

Orda adım atıyoruz, karşımıza dövizle çıkıyorlar. Libya'da adım atıyoruz, dövizle geliyorlar. Doğu Akdeniz'de Oruç Reis ile geziyoruz, Mavi Vatanı böldürmeyiz diyoruz, dövizle geliyorlar. Her türlü ayak oyunu ile geliyorlar.

"ÇOK BÜYÜK BİR TEZGAH VE KUMPAS İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

ABD merkezli bir yatırım bankası, Merkez Bankası'nın bu yıl sonuna kadar 175 baz faiz artıracağını söylüyor. Nereden biliyorsunuz? Siz dövizde saldırı yapacaksınız, bunun karşılığında da faizin artırılması gerekcek öyle mi? Buna da öngörü diyeceksiniz... Çok büyük bir tezgah ve kumpas ile karşı karşıyayız. Bunun üzerinden politika üretilmesi ayıp, bir mensubiyet şuursuzluğu, bir ahlaksızlık, doğru değil bunlar. CHP Türkiye'ye ekonomik tuzak kuranlarla el ele, omuz omuza... Bu ayıp onlara yeter. Bu mu sizin yerliliğiniz, bu mu sizin milliliğiniz? Genel Başkanımız her seferinde onları ikaz ediyor.

"ÖZTRAK KİME HİZMET EDİYOR, KİMİN ETEKLERİNİN ALTINDA?"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın kur saldırısını görmezden gelereke hükümeti hedef almasına sert tepki gösteren Yönter şöyle konuştu:

Faik Öztrak fırsatçılık yaparak, döviz kurlarındaki birden bire gelişen oynaklık karşısında nasıl hükümetin istifasını ister? Biz muz cumhuriyeti miyiz, çadır devleti miyiz, yeni yetme bir devlet miyiz? Faik Öztrak kime hizmet ediyor, kimin tetikçiliğini yapıyor? Bunları açıklaması lazım. Kimin yanında, kimin eteklerinin altında, bu ne utanmazlık. İstifa etmesi gereken birisi varsa kendisi, utanması gereken birisi varsa kendisi...

"BİZDEN İNTİKAM ALMAK İÇİN SIRAYA GİRENLER İLE CHP AYNI KUYRUĞA GİRİYOR"

CHP'nin sık sık dış saldırı odakları ile aynı yelpazede hareket etmesine değinen Yönter şöyle konuştu:

Cümle alem bize saldırmış, pozisyon almış, Türkiye içeride ve dışarıda muazzam bir duruş gösteriyor. Dev uyandı diyoruz, yükseliyor diyoruz, istikrar var diyoruz, ekonomik zorlukları ve engellemeleri aşıyoruz diyoruz, bizden intikam almak isteyenler her fırsatı kullanıyor, CHP de onlar ile kuyruğa giriyor. Diyecek bir şey yok. Bu yorumu Aziz Milletimiz yapacak...

"ÇÖKSEYDİK, BİTSEYDİK CHP BAYRAM EDECEKTİ"

Sözlerine sert ifadeler ile devam eden Yönter, "Özellikle CHP'ye oy verenlerin bunları düşünmesi gerek. Sorun Covid-19'dan kaynaklı, ekonominin dönen çarklarının bir süre askıya alınması. Ne yapalım, sağlığı bir tarafa mı atalım? Dünyanın dönüş hızı yavaş zaten. Türkiye, salgın dönemini bile muafakiyet ile atlattı. Sorun bu, rahatsız oldukları bu. Çökseydik, bitseydik CHP bayram edecekti. Demokrasi dışı arayışlar ortaya çıksa havalara uçacaklardı. Bunlar her darbe döneminden sonra iktidar oldular. Şimdi dostlar ile iktidar olacağız diyorlar ya, Türkiye'nin bugünkü zor şartlarında, aslında varoluş mücadelesi sırasında sırtımızdan hançerlemek izahı olmayan bir davranış, bir cinayet, bir rezalet." dedi.

"BİZİM CEPHEMİZDE DELİK AÇAMAYACAKLAR, KALEMİZİ YIKAMAYACAKLAR"

Yöntersözlerine şu ifadeler ile son verdi:

Biz bu kur saldırısını atlatmak zorundayız. Varlığımıza kast edenleri yine püskürteceğiz. Dün başardık yine başaracağız. Bizim cephemizde delik açamayacaklar, kalemizi yıkamayacaklar.

"HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ, BU GEMİ BATMAYACAK"

Dün sosyal medyada Berat Albayrak istifa... Bunu söyleyenler nasıl bir savrulma ile bunu söyleyebiliyorlar? Bu saldırı hepimize, aynı gemideyiz. Batarsak hepimiz batarız suyun üstünde kimse kalmayacak. Ama bu gemi batmayacak, bugünler aşılacak. (Sabah)