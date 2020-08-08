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    • 08.08.2020 13:14
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    MEBBİS kontenjanları! (atama) başvurusu nasıl yapılır?

    başvurusu nasıl yapılır? MEBBİS kontenjanları nelerdir? Görev yaptıkları ilden başka bir ile tayin olmak isteyen öğretmenlerin başvuracağı il dışı atamalar başladı. İllere göre kontenjan listesi de yayımlandı. Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılabiliyor. Peki, MEBBİS nasıl? İl dışı tayin başvurusu nasıl yapılır?

    MEBBİS il dışı atama kontenjanları! İl dışı tayin atama başvurusu nasıl yapılır?

    İl dışı atama kontenjanları merak ediliyor. MEBBİS il dışı tayin atama başvurusu nasıl yapılır? Bulundukları ilden farklı bir ile atanmak isteyen öğretmenler il dışı atama başvurusu yapıyor. İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Peki, il dışı atama kontenjanları nasıl? İl dışı atama başvurusu nasıl yapılır?

    İL DIŞI ATAMA KONTENJANLARI!

    Aşağıdaki bağlantıdan 2020 yılı MEB il dışı atama kontenjan listesine ulaşabilirsiniz.

    İLLER ARASI KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

    İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

    İL DIŞI ATAMA BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

    EN ÇOK 40 TERCİH

    İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41'inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.

    2020 YILI ÖĞRETMEN İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU ŞARTLARI

    Başvuru şartları;

    1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

    2. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

    3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2' nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 1 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.
    Haberler Güncel MEBBİS il dışı atama kontenjanları! İl dışı tayin (atama) başvurusu nasıl yapılır?
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