Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu ekonomi üzerinden oynanan oyunu deşifre etti: Konu Albayrak değil aslında

2 yıl önceki kur saldırısının yıl dönümünde, ekonomisi hızla toparlanan ve dış politikada da taviz vermeyen Türkiye, yine hedef tahtasında. Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, ekonomi yönetimi üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alanların hedefini bugünkü yazısında deşifre etti.



İşte Müderrisoğlu'nun bugünkü yazısı;



Anlamıyor musunuz? Konu, esasında Berat Albayrak değil! Ana tabloda onu ön planda tutan ama arkasına gizlenen "Domino Planı!"

Yani...



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ve akabinde anayasal reformu hedef alan sistemik saldırılar toplamı...



5-7 Ağustos 2020 tarihleri arasında zirveye varan son kur atağının soğukkanlılıkla analiz edilmesi gerekiyor. Şunları çok iyi biliyoruz:



Piyasaların duygusu yoktur. Kâr iştahı ve fırsatları kollama hevesi vardır. Bu manada acımasızdır.



Ekonomide komplo teorisi ile açıklanabilecek olaylar olduğu gibi, olup-bitenlerin tamamının komplo ile izahı mümkün değildir. Lakin bu tespit bile piyasada komplo saikiyle hareket eden aktörlerin olduğu gerçeğini değiştirmemektedir!



Kur, faiz ve enflasyonu aynı anda, uzun süre tutmak mümkün değildir! Böyle bir niyet de yoktur.



Ekonomi yönetiminde, tek haneli enflasyon, tempolu büyüme, makul reel faiz arzusu açıkça bellidir. Resmi kur hedefi söz konusu olmamakla birlikte piyasada, ekonominin rekabetçiliğine destek olan gerçekçi ve istikrarlı kur isteği mevcuttur.



Cumhurbaşkanının, "faiz-enflasyon denkleminde" sebep-sonuç ilişkisini sorgulayan tezinin, bir kez daha küresel teste tabi tutulduğu net şekilde ortadadır.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, yakınlığı nedeniyle Cumhurbaşkanını faiz artışına ikna edebileceği varsayılmış ama bu beklentisi karşılanmayan piyasa aktörleri agresifleşmiştir.



Piyasa denilen eşkaller, kurdaki dengelenme adına TL'yi cazip kılacak tedbirlerin yanı sıra, Merkez Bankası'ndan da faiz artışı yapmasını talep etmektedir. Lâkin... Kurdaki suni dalgalanmayı faiz artışıyla karşılamak ne kadar doğrudur? Piyasaların nabzının tutulması demek, her istediğinin yapılması anlamına gelmemektedir.





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