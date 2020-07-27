YKS 2020 sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından düşük puan alan öğrenciler açıköğretime yönelmeye başladı. Peki açıköğretime kaç puanla girilir? İşte açıköğretim üniversite bölümleri... 2020-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacak. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden adaylara duyurulacak, sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Açıköğretim Fakültesi,1982 yılında kurulmuş olan ve Uzaktan eğitim metoduyla öğrencilerine hizmet veren, Anadolu üniversitesinin bir fakültesidir. Kendi ikamet ettiği ilde üniversite kazanamayıp farklı illerde okuma imkanı olmayan, hatta örgün olarak üniversite okumaya fırsatı olmayan Türk vatandaşlarının imdadına koşan bir sistemdir.
AÇIKÖĞRETİME KAÇ PUANLA GİRİLİR?
TYT'de 150-180 arası puan alan adaylar sadece meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açıköğretim programlarını tercih edebilecek. TYT puanlarının en az biri 180 olan adaylar YKS'ye girmeye hak kazanabilecek. Sınavda 180 ve üzeri puan alanlar, hem meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açık öğretim programlarını hem de TYT puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilecek. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için ise TYT puanlarından en az birinin 150 ve üzeri olması gerekecek.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM BÖLÜMLERİ
Acil Durum ve Afet Yönetimi Adalet Aşçılık Bankacılık ve Sigortacılık Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Çağrı Merkezi Hizmetleri Çocuk Gelişimi Dış Ticaret Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Emlak ve Emlak Yönetimi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Ev İdaresi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Halkla İlişkiler ve Tanıtım İlahiyat (Arapça)İlahiyat İnsan Kaynakları Yönetimi İşletme Yönetimi Kültürel Miras ve Turizm Laborant ve Veteriner Sağlık Lojistik Marka İletişimi Medya ve İletişim Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Özel Güvenlik ve Koruma Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Radyo ve Televizyon Programcılığı Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sosyal Hizmetler Spor Yönetimi Tarım Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Seyahat Hizmetleri Yaşlı Bakımı Yerel Yönetimler Web Tasarımı ve Kodlama
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM BÖLÜMLERİ LİSANS:
Coğrafya Çocuk Gelişimi Felsefe İktisat İnsan Kaynakları Yönetimi İş Sağlığı ve Güvenliği İşletme Sosyoloji Tarih Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Yönetim Bilişim Sistemleri ÖN LİSANS Adalet Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Kültürel Miras ve Turizm Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Sosyal Hizmetler Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Yaşlı Bakımı Çocuk Gelişimi İş Sağlığı ve Güvenliği Laborant ve Veteriner Sağlık Programı
ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
MERKEZİ YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAKTIR?
Adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin
http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.
Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet
adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini
tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb.
yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.
KİMLER TERCİH YAPABİLİR?
Kılavuzda tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2020-TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar, tablo 4'teki yükseköğretim programlarını ise 2019-AYT/YDT'de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebilecek.
Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacak. Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu olmayacak. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecek.
2019-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacak. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden adaylara duyurulacak, sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
AÖF NEDİR?
Açıköğretim Fakültesi,1982 yılında kurulmuş olan ve Uzaktan eğitim metoduyla öğrencilerine hizmet veren, Anadolu üniversitesinin bir fakültesidir. Kendi ikamet ettiği ilde üniversite kazanamayıp farklı illerde okuma imkanı olmayan, hatta örgün olarak üniversite okumaya fırsatı olmayan Türk vatandaşlarının imdadına koşan bir sistemdir. Açıköğretim. Tüm Türkiye'de hizmet veren açıköğretim fakültesi, bunun yanı sıra KKTC, Türki Cumhuriyetler ve Batı Avrupa'da da Türk vatandaşlarımıza hizmet sunmaktadır.
Açıköğretim sistemi nasıl işler?
Dersler kitle iletişim araçları yollarıyla işlenir, TRT Okul kanalında, her gün 12 saat açıköğretim dersleri ile ilgili yayınlar yapılmaktadır. Ayrıca Anadolu üniversitesi bünyesindeki "aof e-ogrenme " sitesinde ve diğer onlarca forum sitelerinde dersler ve sınavlarla ilgili destek verilmektedir. Anadolu üniversitesinin her ilde bürosu bulunmaktadır, bu bürolarda öğrencilere her konuyla ilgili destek verilmekte, gerekli olan tüm ders kitapları ücretsiz olarak temin edilmektedir.
Açıköğretim sisteminin bilinmeyen bir yanı da, Aöf öğrencileri için her ilde, Anadolu üniversitesince belirlenmiş üniversitelerde dersler verilmektedir. Aöf öğrencileri her yıl 3 kez ( vize, final ve bütünleme ) sınava girmekte ve bu sınavlar sonucunda bir üst sınıflara geçmekte yada geçememektedir. Fakat açıköğretim fakültesi son yıllarda kredili sisteme geçmektedir, kredili sistemde ise yıl bahar ve güz olarak iki döneme ayrılır, her dönemde de vize ve final olarak iki sınav yapılmaktadır, bütünleme sınavı kredili sistemde bulunmaz.