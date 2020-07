KİMLER TERCİH YAPABİLİR?

Kılavuzda tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2020-TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar, tablo 4'teki yükseköğretim programlarını ise 2019-AYT/YDT'de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebilecek.

Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacak. Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu olmayacak. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecek.

2019-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacak. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden adaylara duyurulacak, sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

AÖF NEDİR?

Açıköğretim Fakültesi,1982 yılında kurulmuş olan ve Uzaktan eğitim metoduyla öğrencilerine hizmet veren, Anadolu üniversitesinin bir fakültesidir. Kendi ikamet ettiği ilde üniversite kazanamayıp farklı illerde okuma imkanı olmayan, hatta örgün olarak üniversite okumaya fırsatı olmayan Türk vatandaşlarının imdadına koşan bir sistemdir. Açıköğretim. Tüm Türkiye'de hizmet veren açıköğretim fakültesi, bunun yanı sıra KKTC, Türki Cumhuriyetler ve Batı Avrupa'da da Türk vatandaşlarımıza hizmet sunmaktadır.

Açıköğretim sistemi nasıl işler?

Dersler kitle iletişim araçları yollarıyla işlenir, TRT Okul kanalında, her gün 12 saat açıköğretim dersleri ile ilgili yayınlar yapılmaktadır. Ayrıca Anadolu üniversitesi bünyesindeki "aof e-ogrenme " sitesinde ve diğer onlarca forum sitelerinde dersler ve sınavlarla ilgili destek verilmektedir. Anadolu üniversitesinin her ilde bürosu bulunmaktadır, bu bürolarda öğrencilere her konuyla ilgili destek verilmekte, gerekli olan tüm ders kitapları ücretsiz olarak temin edilmektedir.

Açıköğretim sisteminin bilinmeyen bir yanı da, Aöf öğrencileri için her ilde, Anadolu üniversitesince belirlenmiş üniversitelerde dersler verilmektedir. Aöf öğrencileri her yıl 3 kez ( vize, final ve bütünleme ) sınava girmekte ve bu sınavlar sonucunda bir üst sınıflara geçmekte yada geçememektedir. Fakat açıköğretim fakültesi son yıllarda kredili sisteme geçmektedir, kredili sistemde ise yıl bahar ve güz olarak iki döneme ayrılır, her dönemde de vize ve final olarak iki sınav yapılmaktadır, bütünleme sınavı kredili sistemde bulunmaz.