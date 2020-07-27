Barajı geçmeyen öğrenciler özel üniversiteye girebiliyor mu? YKS sonuçlarının açıklanmasıyla gündemde YKS ile ilgili detaylar konuşulmaya başlandı. Tercih yapabilmek için adaylar bazı şartları sağlaması gerekiyor. Onlardan biri ise baraj puanı... YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.
BARAJSIZ ALAN ÖZEL ÜNİVERSİTELER VAR MI? 2019 YKS BARAJ ALTINDA KALANLAR NE YAPACAK?
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT' de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler.
Y-SÖZ, Y-EA VE Y-SAY PUANI NEDİR?
Y-SÖZ'ün adayın dahil olduğu sözel sınavını, Y-EA'nın adayın dahil olduğu eşit ağırlık sınavını ve Y-SAY'ın adayın dahil olduğu sayısal sınavını ifade ettiği, yayımlanan kılavuzda belirtilmiştir.
TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL için sınav/yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.
SAY, SÖZ, EA, DİL puanı 180'in altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.
YKS BARAJ PUANI
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT' de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler.
YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.
ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar tercihlerini,T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.trinternetadresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.
Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.
YKS ATLAS ROBOTUYLA NELERE ULAŞABİLİRİZ?
Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YKS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ulaşabilirsiniz.
YÖK Atlas tarafından yayımlanan tercih robotunda lisans ile ön lisans bölümleri ayrı sayfalarda öğrencilere sunuldu.
Lisans tercih robotu için TIKLAYIN
Ön lisans tercih robotu için TIKLAYIN
Burada YKS tercihi yapacağız bölümlerin kodlarını tespit edin ve ais.osym.gov.tr adresi üzerinden tercihlerinizi iletin.
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?
YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.
YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?
Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir
YKS YENİ ÜNİVERSİTE GİRİŞ SİSTEMİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER
Temel Yeterlilik Testi (TYT)'nin YGS'den farkı nedir?
TYT, farklı lise türlerinde öğrenim gören ve farklı düzeydeki bütün adaylara uygulanacağından ve adayların bilgiden daha çok temel yeterlilikler bakımından değerlendirilmesi yönüyle daha kapsayıcı olup bütün adaylar için fırsat eşitliği sunuyor.
TYT'de sadece Türkçe ve Temel Matematik bulunmasının sebebi?
Türkçe ve Temel Matematik sorularının yer alması hem sözel, hem de sayısal açıdan temel yeterlilikleri belirlemek için kâfi görülüyor. Diğer bir ifade ile MEB'in orta öğretime geçiş için yeterli kabul ettiği bütün derslerin kazanımlarının ve bu kazanımlara dair öğrenci başarısının bir daha sorgulanması yerine; temel yeterliliklerin genel çerçevesi ve kazanımları değerlendirilecek.
TYT ile YGS puan türleri karşılaştırıldığında nasıl bir fark var?
YGS'de 6 puan türü vardı. TYT'de ise her adayın sadece bir puanı hesaplanacak. Bu puan, Temel Yeterlilik Testi Puanı. (TYT-Puanı)
TYT sorularının içeriği ve dayandığı müfredatta değişiklik var mıdır?
Hayır. Müfredat, MEB'in ortak müfredatından seçilecek.
Avantajları neler?
TYT'de tek tip puan olması, adayların bu tek TYT-Puanı ile herhangi bir MYO programını tercih edebilmesine imkan tanıyor. Meslek lisesi mezunlarını yükseköğretime geçişe teşvik ediyor. Adayları okul dışı öğrenme kaynaklarına yöneltmemesi.
TYT Puanının yerleştirme puanına katkısı hangi oranda olacaktır?
YKS'de sabah ve öğleden sonraki oturumlardaki testlerin yerleştirme puanına etkisi, geçtiğimiz yıl uygulanan YGS ve LYS'deki gibi olacak. İlk oturumda alınacak TYT'nin katkısı yüzde 40; Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil alanlarındaki testlerden elde edilecek puanların katkısı yüzde 60.
TYT'de elde edilen 200 ve üzeri puan ikinci yılda kullanılmak istenirse bir problem yaşanabilir mi?
Adayların, aldıkları puan takip eden yılda bu başarı sıralamasının karşılığına gelen puana dönüştürülecek. Sınava girenler için hak kaybının önüne geçilecek.