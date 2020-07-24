İBB'NİN ALDIĞI ÖNLEMLER

- İETT, Kazlıçeşme-Yenikapı-Sultanahmet güzergahında 25 otobüs ile ring sefer yapacak. Ulaşım ücretsiz sağlanacak.

- Eminönü-Sultanahmet-Beyazıt çatalında tramvay seferleri yapılmayacak.

- Haliç Köprüsü üzerinde devam eden derz çalışması durdurulacak.

- Eminönü itfaiye istasyonu personel sayısı artırılacak. Yenikapı-Kazlıçeşme meydanlarında 1, Sultanahmet meydanında 2 adet görevli araç konumlandırılacak.

İSPARK OTOPARKLARI ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK

- Gülhane içerisinde bulunan Kandil Restoran ve BELTUR Mobo Büfe 24 Temmuz Cuma günü 07.00-17.00 saatleri arasında kapatılacak.

- Yenikapı, Kazlıçeşme ve Gülhane'deki İSPARK otoparkları ücretsiz hizmet verecek.

AYASOFYA HAKKINDA BİLGİ

Bizans döneminde Ayasofya, büyük bir "kutsal emanetler" zenginliğine sahipti. Bu emanetlerden biri de 15 metre yüksekliğindeki gümüş ikonostasisti. Konstantinopolis Patriği'nin patrik kilisesi ve Ortodoks Kilisesi'nin bin yıl boyunca merkezi olan Ayasofya, 1054 yılında Patrik I. Mihail Kirularios'un Papa IX. Leo tarafından aforoz edilmesine şahitlik etmiş olup bu olay, genel olarak Schisma'nın, yani Doğu ve Batı kiliselerinin ayrılmasının başlangıcı sayılır. 1453'te kilise camiye dönüştürüldükten sonra Osmanlı sultanı Fatih Sultan Mehmet'in gösterdiği hoşgörüyle mozaiklerinden insan figürleri içerenler tahrip edilmemiş (içermeyenlerse olduğu gibi bırakılmıştır), yalnızca ince bir sıvayla kaplanmış ve yüzyıllarca sıva altında kalan mozaikler, bu sayede doğal ve yapay tahribattan kurtulabilmiştir. Cami, müzeye dönüştürülürken sıvaların bir kısmı çıkarılmış ve mozaikler yine gün ışığına çıkarılmıştır. Günümüzde görülen Ayasofya binası, aslında aynı yere üçüncü kez inşa edilen kilise olduğundan "Üçüncü Ayasofya" olarak da bilinir. İlk iki kilise isyanlar sırasında yıkılmıştır. Döneminin en geniş kubbesi olan Ayasofya'nın merkezî kubbesi, Bizans döneminde birçok kez çökmüş, Mimar Sinan'ın binaya istinat duvarlarını eklemesinden itibaren hiç çökmemiştir.