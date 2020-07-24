Ferruh Muştuer kimdir? Ayasofya Camii Müezzini Ferruh Muştuer kaç yaşında nereli?

Ayasofya Camii imamı ve müezzinleri belli oldu. Ayasofya'da yıllar sonra kılınacak Cuma namazının heyecanı yaşanırken Ayasofya Camii imamları ve müezzinleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Ferruh Muştuer kimdir? Ayasofya Camii Müezzini Ferruh Muştuer kimdir, kaç yaşında, nereli?

FERRUH MUŞTUER KİMDİR?

Ferruh Muştuer, 1971 yılında Kütahya'da doğdu. Hafızlık ve lise öğrenimini Kütahya'da tamamladı. 1996 yılında Tavşanlı ilçesinde müezzin-kayyım olarak göreve başladı.

2006-2010 yılları arasında Avusturya'da din görevlisi olarak görev yaptı. İstanbul Haseki Eğitim Merkezi Kıraat Bölümü'nü tamamlayarak icazet aldı. 2015 yılında Kuveyt'te düzenlenen Uluslararası Kur'ân-ı Kerîm'i Güzel Okuma Yarışması'nda birinci oldu. 2013 yılından beri İstanbul Eminönü Yeni Cami İmam Hatibi olarak görev yapan Muştuer evli ve üç çocuk babasıdır.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya camisinde imam olarak görev alacak olan Ferruh Muştuer'in ismini kamuoyu ile paylaştı.