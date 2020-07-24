Ayasofya Camii nasıl gidilir? Ayasofya Camii nerede? Ayasofya Camii ulaşım vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbullu vatandaşlar Ayasofya Camii'ne gitmek için ulaşım yollarını merak ediyor. Ayasofya'da kılınacak tarihi Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar bu soruların yanıtlarını merak ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ayasofya'ya ücretsiz ring seferleri düzenliyor. 86 yıl son yaşanacak olan bu tarihi günde herhangi bir karışıklık olmaması için İBB önlemler almaya çalışıyor. İBB'nin yaptığı toplantıda Eminönü-Yenikapı-Kazlıçeşme ve Sultanahmet meydanları için önlemler alındı. Peki Ayasofya Camii nerede ulaşım nasıl? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
AYASOFYA CAMİİ NASIL GİDİLİR?
Ayasofya camii İstanbul'un Fatih ilçesindedir. Sultanahmet'te yer alır. Sultanahmet'e ya da Ayasofya'ya gitmek tramvay, vapur ya da otobüsü kullanabilirsiniz.
Tramvay: Ayasofya Müzesine bağlı Bağcılar Kabataş Tramvay hattı ile Gülhane ve Sultanahmet duraklarını kullanarak ulaşabilirsiniz.
Vapur: Anadolu yakasından gelecekseniz Kadıköy-Eminönü ve Üsküdar-Eminönü vapurlarını kullanarak tramvay hattına ulaşabilirsiniz.
Otobüs: İstanbul'un her yerinden Belediye ve Halk Otobüsleri ile Eminönü'e; buradan da tramvay ile Ayasofya Müzesi'ne ulaşabilirsiniz.
AYASOFYA CAMİİ NEREDE?
İstanbul Fatih'e bağlı Sultan Ahmet'te yer alan camii etrafında Sultan II. Selim Türbesi, Sultan III. Murad Türbesi, Şehzadeler Türbesi, Sultan III. Mehmed Türbesi ve Sultan I. Mustafa ile Sultan İbrahim Türbesi (Vaftizhane) gibi türbeleri bulunduruyor.
Tam adresi ise Ayasofya Meydanı No. 1 34122 Sultanahmet-Fatih/ İstanbul olarak kayıtlarda yer alıyor.
İBB'NİN ALDIĞI ÖNLEMLER
- İETT, Kazlıçeşme-Yenikapı-Sultanahmet güzergahında 25 otobüs ile ring sefer yapacak. Ulaşım ücretsiz sağlanacak.
- Eminönü-Sultanahmet-Beyazıt çatalında tramvay seferleri yapılmayacak.
- Haliç Köprüsü üzerinde devam eden derz çalışması durdurulacak.
- Eminönü itfaiye istasyonu personel sayısı artırılacak. Yenikapı-Kazlıçeşme meydanlarında 1, Sultanahmet meydanında 2 adet görevli araç konumlandırılacak.
İSPARK OTOPARKLARI ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK
- Gülhane içerisinde bulunan Kandil Restoran ve BELTUR Mobo Büfe 24 Temmuz Cuma günü 07.00-17.00 saatleri arasında kapatılacak.
- Yenikapı, Kazlıçeşme ve Gülhane'deki İSPARK otoparkları ücretsiz hizmet verecek.
MOBİL BÜFE VE ÇADIRLAR KURULACAK
- Kazlıçeşme Meydanında bulunan Fatih Camii, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii ile Yenikapı etkinlik alanında bulunan iki mescidin ses sistemi kontrol edilip, bakımı yapılacak, mobil şadırvan kurulumu gerçekleştirilecek.
- Yenikapı'ya 4 adet, Kazlıçeşme-Beyazıt-Eminönü meydanı, Cankurtaran Sultanahmet girişi gibi merkezi noktalarda birer adet mobil büfe ile toplam 6 Adet çadır kurulacak. Alanda toplam 25 biner su, maske, dezenfektan ve tek kullanımlık seccade dağıtılacak.
ETKİNLİKLER İPTAL EDİLECEK
- Yenikapı, Gülhane, Sultahmet, Firuzağa, Kazlıçeşme, Eminönü meydandaki tuvaletler 24 saat açık tutulacak, tuvaletler ücretsiz hizmet verecek.
- Alınan önlemler kapsamında, Yerebatan Sarnıcı 3 gün boyunca kapalı olacak. Yenikapı, Sultanahmet, Kazlıçeşme meydanlarındaki etkinlikler iptal edilecek.
AYASOFYA HAKKINDA BİLGİ
Bizans döneminde Ayasofya, büyük bir "kutsal emanetler" zenginliğine sahipti. Bu emanetlerden biri de 15 metre yüksekliğindeki gümüş ikonostasisti. Konstantinopolis Patriği'nin patrik kilisesi ve Ortodoks Kilisesi'nin bin yıl boyunca merkezi olan Ayasofya, 1054 yılında Patrik I. Mihail Kirularios'un Papa IX. Leo tarafından aforoz edilmesine şahitlik etmiş olup bu olay, genel olarak Schisma'nın, yani Doğu ve Batı kiliselerinin ayrılmasının başlangıcı sayılır. 1453'te kilise camiye dönüştürüldükten sonra Osmanlı sultanı Fatih Sultan Mehmet'in gösterdiği hoşgörüyle mozaiklerinden insan figürleri içerenler tahrip edilmemiş (içermeyenlerse olduğu gibi bırakılmıştır), yalnızca ince bir sıvayla kaplanmış ve yüzyıllarca sıva altında kalan mozaikler, bu sayede doğal ve yapay tahribattan kurtulabilmiştir. Cami, müzeye dönüştürülürken sıvaların bir kısmı çıkarılmış ve mozaikler yine gün ışığına çıkarılmıştır. Günümüzde görülen Ayasofya binası, aslında aynı yere üçüncü kez inşa edilen kilise olduğundan "Üçüncü Ayasofya" olarak da bilinir. İlk iki kilise isyanlar sırasında yıkılmıştır. Döneminin en geniş kubbesi olan Ayasofya'nın merkezî kubbesi, Bizans döneminde birçok kez çökmüş, Mimar Sinan'ın binaya istinat duvarlarını eklemesinden itibaren hiç çökmemiştir.