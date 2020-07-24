Ayasofya'nın 86 yıllık hikayesi! Darbecilerin ilk işi ezanı susturmak olmuştu

1970'li yıllarda ise Milliyetçi Cephe hükümetinin iktidarı sırasında İslam Konferansı Örgütü'nün Dışişleri Bakanları zirvesinde namaz Ayasofya'da kılındı. Milli Selamet Partisi'nden seçilen dönemin Devlet Bakanı Hasan Aksay Başbakan Demirel'den Ayasofya'nın cami olarak açılmasını talep etti.

Aksay mektubunda; "Sayın Süleyman Demirel, Başbakan, Ankara. Şehitlerin taleplerini dile getiriyorum. İstanbul'umuzun fethinin sembolü olan Ayasofya'nın eskiden olduğu gibi ibadete açılmasını temin bakımından, ilgili Devlet Bakanı olarak yaptığım müracaatı daha fazla geciktirmeden kanunları uygulamanızı ve caminin ibadete açılmasına mani olmamanızı son bir defa talep ediyorum. Gereğine tevessül edeceğinizi umarım. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.