Ayasofya'da kadınlar namaz kılabilir mi? Sorusu oldukça merak ediliyor. Restorasyon çalışmaları son hızla devam eden Ayasofya Camisi'nde kılınacak cuma namazı için hazırlıklar tamamlandı. Milyonlarca Müslüman vatandaşın heyecanla beklediği tarihi an için geri sayım sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz Cuma günü cami çıkışında yaptığı açıklamada 1000-1500 kişilik bir katılımın olacağını söylemişti. Erdoğan, daveti Diyanet İşleri başkanı Ali Erbaş'ın yapacağını bildirmişti. Erdoğan, bahçede ise, binlerce kişinin önlemlere uyarak namaz kılacağın bildirmişti. Ayasofya'da kadınların da Cuma namazına katılımının sağlanması için özel bir alan verilecek. Kadınlar Cuma namazını bu alanda kılacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
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AYASOFYA'DA KADINLAR NAMAZ KILABİLİR Mİ?
Ayasofya'da kadınların da Cuma namazına katılımının sağlanması için özel bir alan verilecek. Kadınlar Cuma namazını bu alanda kılacak.
CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? KAÇ REKATTIR?
Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarıyla Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar şöyle;
- Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.
- Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.
-Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.
- Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.
- İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.
- Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.
- "Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.
- İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.
- Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.
- Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.
AYASOFYA CAMİ GİRİŞLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, namaz kılınacak alanlara girişlerin 24 Temmuz Cuma 10.00'dan itibaren başlanacağını söyledi.
CUMA NAMAZI NEREDE KILINACAK?
Ayasofya Cami çevresinde, kadınlar için iki ve erkekler için üç bölge namaz kılma alanı olarak belirlendi. Ayafosya'nın açılışına katılacak erkek vatandaşlar, Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Yerebatan Caddesi'nde namaz kılacak. Kadınların namaz kılması için ise, Sultanahmet Türbesi yanındaki alan ve Mehmet Akif Parkı tahsis edildi.
ÜÇ ANA İSTİKAMETTEN GİRİŞ YAPILACAK
Vatandaşların, namaz kılınacak noktalara gelmesi için üç ana istikamet belirlendi. Namaz kılacak kimselerin, Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı mevkilerinden girişleri sağlanacak. Polis tarafından 11 kontrol noktası oluşturulacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kontrol noktalarında yoğunluk olmaması için namaza katılacak kimselerin el ve sırt çantaları getirmemelerini söyledi.
AYASOFYA NE ZAMAN MÜZE OLDU?
1453'te camiye çevrilen Ayasofya birçok defa restore edildi. 1930 ile 1935 yılları arasındaki restorasyon çalışmaları nedeniyle halka kapatılan Ayasofya Bakanlar Kurulu'nun 24 Kasım 1934 tarih ve 7/1589 sayılı kararıyla müzeye çevrilmiştir. 1934 yılından itibaren Ayasofya müze olarak hizmet vermektedir.