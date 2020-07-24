Güneşin alnında Ayasofya'da ilk namazı beklediler: "Bu millet 86 yıl bu anı bekledi, benim güneşin alnında beklemem bir şey değil"

Türkiye nefesini tuttu, Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılmasını bekliyor. Yurt içi ve yurt dışından gelen binlerce vatandaş güneşin alnında saatlerce Ayasofya'nın açılmasını, ilk secdeyi yapmayı iple çekti.





"BUGÜNLERİ GÖSTEREN RABBE BİNLERCE ŞÜKÜR"

Ayasofya Camii'ne çocukluğundan beri özlem duyduğunu ifade eden bir vatandaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti ve "Bugünleri gösteren Rabb'e binlerce şükür" dedi.







BU MİLLET 86 YIL BEKLEDİ, BENİM GÜNEŞİN ALNINDA BEKLEMEM BİR ŞEY DEĞİL

Bir başka vatandaş ise güneşin alnında beklemeyi sorun etmediğini belirterek, "86 yıl sonra Ayasofya'nın zincirleri kırılmış, 86 yıl bu millet bekledi, benim güneşin alnında beklemem hiçbir şey" ifadelerini kullandı.





UZUN ABDEST KUYRUKLARI OLUŞTU

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin açılmasına sayılı dakikalar kala vatandaşlar abdest almak için sıraya girdi. Çeşmedeki sırayı beklemek istemeyen vatandaşlar yanlarında getirdikleri pet şişelerdeki sular ile abdest aldı.



TAKVİM.COM.TR/AHMET ZEREN