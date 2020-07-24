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    • 24.07.2020 12:51
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    Güneşin alnında Ayasofya'da ilk namazı beklediler: "Bu millet 86 yıl bu anı bekledi, benim güneşin alnında beklemem bir şey değil"

    Şerifi'nin açılmasına sayılı dakikalar kala binlerce kişi Ayasofya çevresinde toplandı. Güneşin alnında bekleyen bir vatandaş,"Bu millet 86 yıl bu anı bekledi, benim güneşin alnımda beklemem bir şey değil" dedi. Takvim.com.tr'nin özel haberi.

    Güneş alnında Ayasofya'da ilk namazı beklediler

    Türkiye nefesini tuttu, 'nin açılmasını bekliyor. Yurt içi ve yurt dışından gelen binlerce vatandaş güneşin alnında saatlerce Ayasofya'nın açılmasını, ilk secdeyi yapmayı iple çekti.

    "BUGÜNLERİ GÖSTEREN RABBE BİNLERCE ŞÜKÜR"
    'ne çocukluğundan beri özlem duyduğunu ifade eden bir vatandaş, Başkan 'a teşekkür etti ve "Bugünleri gösteren Rabb'e binlerce şükür" dedi.



    BU MİLLET 86 YIL BEKLEDİ, BENİM GÜNEŞİN ALNINDA BEKLEMEM BİR ŞEY DEĞİL
    Bir başka vatandaş ise güneşin alnında beklemeyi sorun etmediğini belirterek, "86 yıl sonra Ayasofya'nın zincirleri kırılmış, 86 yıl bu millet bekledi, benim güneşin alnında beklemem hiçbir şey" ifadelerini kullandı.

    UZUN ABDEST KUYRUKLARI OLUŞTU
    Ayasofya-i 'nin açılmasına sayılı dakikalar kala vatandaşlar abdest almak için sıraya girdi. Çeşmedeki sırayı beklemek istemeyen vatandaşlar yanlarında getirdikleri pet şişelerdeki sular ile abdest aldı.

    TAKVİM.COM.TR/AHMET ZEREN

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