"Kudüs'ün açılışını da inşallah bu ümmeti Muhammed birlik ve beraberlik içerisinde görecektir, bunu da inşallah göreceğiz. Biz Ayasofya'da namaz kılamayacağımızı biliyoruz ama çevresinde olmak, akşam saatlerinde orada olmak yine bizi mutlu edecektir. Amacımız buraya gelmektir. Cuma namazını Ayasofya'da kılamadığımız için biraz üzülürüz ama diğer vakitleri orada kılacağız."

Fedinaz Koyuncu ise Küçükçekmece'de yaşadığını ancak il dışından gelen misafirleri karşılamak için Yenikapı'da olduğunu dile getirdi.

Koyuncu, "Allah bu sevincimizi daim etsin, daha iyilerini göstersin inşallah. Mescid-i Aksa'nın kurtuluşuna vesile olsun. Yenikapı da olsa Edirnekapı da olsa cumamızı kılacağız. Kılamazsak bile yoluna çıktık ya çok sevinçliyiz." dedi.