- Tarihi yapının baş imamı İslam hukuku profesörü

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ataması yapılan imam ve müezzinlerin her biri alanında önemli çalışma ve başarılarıyla tanınıyor.

Tarihi yapının Baş İmamı Kurra Hafız Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

İstanbul'da 1971 yılında doğan Boynukalın, 1992'de el-Ezher Üniversitesi'nden mezun oldu. 1995'te Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalı'nda yüksek lisans tezini tamamlayan, "Fıkıh Usulünde Yenilenme İhtiyacı ve Ortaya Çıkardığı Tartışmalar" başlıklı teziyle 1999'da İslam hukuku doktoru olan Boynukalın, 2000-2001 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen tefsir projesinde uzman olarak çalıştı.

Bu sırada İmam Maturidi'nin meşhur tefsiri "Te'vilatu'l-Kuran" adlı eserin ilmi neşir projesinde yer alan Boynukalın, 2001-2006 yılları arasında İngiltere'de bilimsel araştırmalarını sürdürdü.

Prof. Dr. Boynukalın, 2006-2011 yılları arasında Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nde (İSAM) İslam hukuku dalında araştırma uzmanı ve İslam ansiklopedisi ilim heyeti üyesi olarak görev yaptı. 2011'de İslam hukuku doçenti olan ve 2018'de de profesör ünvanı alan Boynukalın'ın, Hanefi Mezhebi'nin kurucu imamlarından İmam Muhammed eş-Şeybani'ye ait, mezhebin temel eseri el-Asl'ın ilmi neşrini gerçekleştirmesinin yanı sıra telif ettiği çok sayıda Türkçe ve Arapça kitap, makale ve ansiklopedi maddesi bulunuyor.

Arapça ve İngilizce bilen Prof. Dr. Mehmet Boynukalın hıfzını ve kıraat ilmi tahsilini Dülgerzade Camisi İmam Hatibi Merhum Rizeli Kurra Hafız İbrahim Gündoğar Hocaefendi'de tamamladı. Boynukalın, evli ve dört çocuk babası.