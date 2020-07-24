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    • 24.07.2020 10:26
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    Polis bariyerini aşıp 86 yıl sonra ilk cuma namazı için Ayasofya’ya koştular

    86 yıl sonra Ayasofya'da yeniden ibadet heyecanı yaşayan vatandaşlar gece geç saatlerden itibaren tarihi yarımadaya akın etmeye başladı. Sabah namazını Ayasofya yakınlarında kılanlar kurulan polis bariyerlerini aşarak ulu mabede koştu.



    Bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak 'nin çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevrede birçok yol bariyerlerle kapatıldı.




    BARİYERİ AŞIP, CAMİYE KOŞTULAR
    Ayasofya'ya girmek isteyen vatandaşlar ise güvenlik kontrol noktalarında yoğunluk oluşturmaya başladı. İlerleyen saatlerde bariyer önündeki kalabalık arttı. Çemberlitaş yönünde bariyerleri aşan kalabalık, koşarak Ayasofya'ya ilerledi.


    Trabzon'dan geldiğini belirten İsmail Kaya, "Çok sevinçliyim bu günleri bize gösteren devletimize şükranlarımı arz ediyorum. Biz gençlik yıllarımızda açılması için çok uğraştık bugüne nasip oldu " derken, Kocaeli'den 17 kişi geldiklerini ifade eden Naci Kazak, "Buraya yürürken bile çok heyecanlı yürüdük. Bu bizim için çok farklı bir gurur, bu gururu burada yaşamak istedik onun için buradayız" dedi. Eskişehir'den ailecek geldiklerini belirten Sefa Sadıç, "Çok heyecanlıyız, Cuma namazı kılmakta nasip olacak bize. Çok coşkulu bir kalabalık var. Bu ilk cumada da bulunmak nesiller boyu bizim evlatlarımıza, torunlarımıza anlatabileceğimiz bir hatıra olarak kalacak" diye ifade etti.



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