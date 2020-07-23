A Grubu Kadro Nedir?

A grubu kadrolar kamu kurumlarında kariyer meslekleri olarak adlandırılan kadrolardır. Bu kadrolara giriş aşamasında KPSS'den yeterli puan almış adaylar arasında kurumların kendi mevzuatları gereğince belirlemiş olduğu yarışma sınavına tabii tutulurlar. Bu yarışma sınavı sonunda başarılı olan adaylar ise kurumlara uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı, denetmen yardımcısı, kaymakam adayı şeklinde atanırlar. Belirli bir yetiştirme döneminin ardından yapılacak olan yeterlilik sınavını geçmiş adaylar ise asıl ünvanları olan uzmanlık, müfettişlik, denetmenlik ve kaymakamlık kadrolarına atanmış olurlar. KPSS A Grubu kadrolar için lisans mezunu olmak zorunludur.

B Grubu Kadro Nedir?

B grubu kadrolar Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'nin ardından ÖSYM başkanlığınca ataması yapılan kadrolardır. Bu kadrolar için atamalardan sonra herhangi bir başka sınav yapılmamaktadır. Kamu kurumlarında düz memur olarak tabir edilen kadrolar B Grubu Kadrolar içerisine girmektedir. Örnek olarak mühendis, avukat, memur, bilgisayar işletmeni ve hizmetli gibi kadrolar verilebilir. Bu kadrolar için ortaöğretim, önlisans veya lisans mezunu olmak gerekmektedir.